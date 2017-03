Aujourd’hui à 15h15 : Etoile du Congo-JSK

C’est cet après-midi que la JSK jouera le match aller comptant pour les 16es de finale de la Coupe de la CAF face à l’équipe du Congo-Brazzaville, l’Etoile du Congo.

Une rencontre que les camarades de Redouani joueront le plus sérieusement possible, avec l’intention de réaliser un bon résultat, afin de consolider toutes les chances de qualification de la JSK. Il est vrai que les Canaris, très mal en point en championnat, ont pour principal objectif, le maintien de l’équipe en Ligue 1-Pro. Toutefois, le duo Rahmouni-Moussouni, à la tête du staff technique kabyle, a fait savoir que la JSK est tenue de faire honneur au football algérien dont elle est l’ambassadrice.

Les camarades de Ferhani sont arrivés mercredi soir à 23h à Brazzaville, avec une courte escale effectuée à Tamanrasset, après un vol de 5 heures à bord d’un avion spécial de la compagnie aérienne Tassili-Airlines, financé par les autorités du pays, via Sonatrach. Le voyage s’est très bien passé et il n’était pas vraiment fatiguant, selon les membres de la délégation kabyle. Ils ont trouvé à leur accueil à l’aéroport de Brazzaville des membres de l’ambassade d’Algérie au Congo ainsi que des dirigeants de l’équipe hôte. Les Canaris ont été très bien reçus sur place, comme rapporté par notre confrère Redouane Anane, l’envoyé spécial d’El Heddaf Tv. D’ailleurs, le chef de la délégation de la JSK pour cette mission, Nassim Ait-Abderahmane a souligné à El-Heddaf Tv que les conditions d’accueil, d’hébergement, de restauration et d’entraînement à Brazzaville mis à la disposition de la JSK par les dirigeants de l’Etoile du Congo sont excellentes. «Franchement, on tient à remercier nos amis congolais pour leur accueil chaleureux et très correct. Ils nous ont logés dans un hôtel luxueux au complexe la Concorde qui offre tous les moyens d’un super court séjour pour notre délégation, le temps de disputer le match aller ici. On tient à les en remercier vivement. Même pour les entraînements, il y a tout ce qu’il faut avec un cadre agréable et un bon terrain. Franchement, il n’y a vraiment pas de quoi se plaindre bien au contraire», a-t-il souligné.

Par ailleurs, une bonne ambiance règne au sein du groupe. Les Baitèche, Raiah, Berchiche, Benaldjia and Co ont promis de faire le maximum pour ramener un résultat positif de ce déplacement et ils ont aussi promis de jouer les prochaines rencontres de championnat avec courage, détermination et abnégation afin de sauver la JSK de la descente aux enfers.

Pour ce qui est de l’effectif, l’attaquant le plus redoutable de l’équipe tizi-ouzéenne, Boulaouidet manquera à l’appel. Il ne s’est toujours pas remis de sa blessure, et côté staffs technique et médical, on ne veut prendre aucun risque à son sujet.

Mohamed-Amine Azzouz