Tizi Ouzou : Des études de musicologie sur l’œuvre d’Aït Menguellet

Des études de musicologie ont été recommandées mercredi à la clôture d'un colloque international consacré aux 50 ans de carrière de Lounis Aït Menguellet afin de compléter le travail de recherche sur son œuvre artistique. Au terme de cette rencontre scientifique de trois jours qui a connu la présentation de 26 communications traitant des différents aspects du langage poétique de l’artiste, la coordinatrice scientifique du colloque a estimé que l’intérêt doit être accordé à la musique employée par ce chanteur, dans la mesure où toutes les études réalisées à ce jour sont consacrées au texte et à la thématique. Nora Tigziri a indiqué qu’aucune proposition d’étude sur le style musical de Lounis Aït Menguellet, qui est exceptionnel et propre à lui, n’a été faite pendant la préparation de ce colloque, d’où l’appel lancé aux musicologues dans la perspective de se pencher sur cet aspect jugé important dans le parcours de cet homme. "En tant que spécialiste de la phonétique, j’ai travaillé un peu sur les mélodies musicales de Lounis Aït Menguellet. Même s’il évoque à chaque fois l’importance qu’il accorde à la parole par rapport à la musique qu’il considère comme un support, sa portée sur ce plan doit être explorée et étudiée", a-t-elle estimé.

L’organisatrice qui a manifesté sa satisfaction quant au déroulement du colloque et la qualité des communications présentées et des débats, mais aussi l’intérêt qu’il a suscité auprès de la communauté estudiantine, a invité les universitaires à travailler davantage sur l’œuvre inépuisable de ce grand pilier de la chanson kabyle qui a su dire haut et fort les maux de la société dans laquelle il vit.

Des chercheurs devront également travailler sur les possibilités d’exploitation des textes de ce "forgeron de la parole" à des fins pédagogiques que ce soit au niveau des écoles ou dans les universités. "Lounis Aït Menguellet utilise dans ses chansons une langue simple que chacun comprenait, mais qui décrivait des pensées profondes. Ses mots sont agencés d’une façon si incroyablement intelligente.

Il fait appel à son patrimoine, dont le proverbe et le conte, mais aussi aux faits historiques pour transmettre des enseignements sur la vie et des situations bien précises", a-t-elle dit. Selon elle, la richesse de l’œuvre de Lounis, forte de plus de 200 chansons, réside dans le fait que des interprétations différentes peuvent être données au même texte d’où les possibilités de consacrer davantage d’études à son travail.Aïni Bettouche, la doyenne de la faculté des lettres et langues de l’université de Tizi Ouzou, a affirmé que le succès de ce colloque et le grand intérêt qu’il a eu auprès des étudiants "n’est que le fruit de la nouvelle politique d’ouverture de l’université sur son environnement extérieur et l’implication de la société civile dans les activités scientifiques".

Ce type de rencontres, a-t-elle noté, contribuent à la promotion de la culture amazighe qui devrait être préservée et développée par ses enfants, à travers l’organisation de journées d’études, de séminaires et de colloques scientifiques sur ses symboles et ceux qui ont œuvré pour son épanouissement. (APS)