Projection en avant-première à Alger de « Les figures de l’ombre » : La reconnaissance du mérite

L’établissement Arts et Culture de la Wilaya d’Alger et MD Ciné ont projeté à la salle Ibn Zeidoun à Alger, le film américain « Les figures de l’ombre » (Hidden figures), en présence des représentants de la presse nationale.

Les figures de l’ombre », coproduit et réalisé par Theodore Malfi, sorti en 2016, raconte l’histoire de trois femmes de couleur qui ont fait face à la discrimination raciale et de la ségrégation professionnelle à cause de leurs origines et de couleur de leur peau.

Le film met en scène la physicienne, mathématicienne et ingénieure spatiale américaine Katherine Johnson qui a contribué aux programmes aéronautiques et spatiaux de la National Aeronautics and Space Administration (NASA). Réputée pour ses compétences en navigation astronomique, elle a calculé les trajectoires du programme Mercury et de la mission Apollo 11 vers la Lune en 1969.

Le film d’une durée de 120 minutes relate l’histoire de Katherine Goble qui possède un don pour les sciences, qu'elle doit parfaire en fréquentant une école pour noirs dotés d'aptitudes intellectuelles supérieures. En 1962, devenue mathématicienne, elle travaille au sein d'un groupe de calculatrices humaines, sur le campus ouest du Centre de recherche Langley à Hampton en Virginie, avec deux amies et collègues : l'aspirante ingénieure Mary Jackson et la superviseure d'équipe Dorothy Vaughan. À la suite du lancement réussi de Spoutnik, Al Harrison, directeur du Space Task Group, exige encore plus d'efforts de la part des employés sous sa supervision de crainte que les Soviétiques ne mettent en orbite une bombe H pouvant exploser au-dessus du sol américain. Katherine est envoyée avec son groupe pour vérifier les calculs. Elle devient la première Afro-américaine à participer à ce groupe de recherche. Au début, elle est ignorée par ses collègues blancs et doit travailler sous les ordres de Paul Stafford, un homme croyant en sa supériorité intellectuelle et refusant de reconnaître le travail de Katherine.

De son côté, Dorothy demande à Vivian, sa supérieure blanche, que son travail de superviseure soit officiellement reconnu. Cette demande est rejetée au motif que c'est compliqué. Pour sa part, à la suite d'un échec en soufflerie, Mary propose à l'ingénieur Kazimierz Czarnecki des mesures correctrices. Après quelques semaines de collaboration, ce dernier lui conseille d'étudier pour devenir ingénieure. Elle rejette sa proposition au motif qu'elle est Noire. Il réplique qu'il a échappé aux camps d'extermination nazis et que, pourtant, il travaille à l'élaboration d'une fusée.

Lors d'une fête familiale, Katherine rencontre le militaire Jim Johnson. Les deux sont attirés l'un par l'autre, mais Katherine réagit négativement lorsque Jim doute qu'une femme puisse être une mathématicienne de talent. Plus tard, au centre de calculs, Harrison demande pourquoi Katherine quitte les locaux pendant 40 minutes deux fois par jour. Harrison invite ses subordonnés à résoudre un problème mathématique pour lequel il n'existe aucune équation. Katherine propose une méthode purement numérique.

Le centre reçoit la visite des futurs astronautes, dont John Glenn qui salue en personne les calculatrices humaines. Le temps passant, les collègues de Katherine commencent à montrer plus d'ouverture. Malgré l'opposition de Stafford, Harrison accepte qu'elle participe aux réunions de planification des lancements de fusées. Lors de la première réunion, elle démontre son expertise en calculant la position de rentrée d'une capsule spatiale. Cependant, malgré tous ses succès, Stafford refuse de reconnaître l'expertise de Katherine.

Lors des derniers préparatifs du lancement de Friendship 7 qui amènera John Glenn en orbite, Katherine apprend que ses services ne sont plus requis et qu'elle est assignée à l'unité des calculatrices humaines. En guise de cadeau de départ, ses collègues lui ont acheté un collier de perles. Quelques minutes avant le lancement, Stafford observe des divergences dans les calculs informatiques. Glenn exige que Katherine revoie immédiatement les calculs et qu'elle parte seulement si elle est d'accord.

Mary travaille de son côté sur les nouveaux paramètres de rentrée orbitale, qui s'avéreront corrects puisque la capsule de Glenn tombera dans l'océan Atlantique à quelques kilomètres d'un navire de guerre américain. Glenn est ensuite fêté comme un héros national.

Mary a entretemps obtenu sa licence en ingénierie. L'épilogue révèle que Katherine calculera les trajectoires des missions du programme Mercury et d'Apollo 11. En 2015, elle reçoit la médaille présidentielle de la Liberté, alors que l'année suivante, la division responsable des calculs du Centre de recherche Langley sera nommée « Katherine G. Johnson Computational Research Facility ».

Hichem Hamza et Agences