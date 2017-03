Judo - Championnat d'Algérie individuel (seniors) (1ère journée) : Nette domination du GS Pétroliers

Les judokas du GS Pétroliers (Alger) ont dominé les combats de la 1ère journée du Championnat d’Algérie individuel (seniors) de judo disputée jeudi à la salle omnisports de Chéraga (Alger) en remportant cinq titres sur les six mis en jeu.

«C’est un bilan plus que satisfaisant car nous n’avons laissé échapper qu’une seule médaille d’or. J’espère qu’on aura la même réussite demain vendredi", a déclaré à l'APS le manager général du GSP, Salim Boutebcha. L’explication attendue dans la catégorie des -100 kg entre Lyes Bouyacoub (GSP) et Billel Belhimer (CREPESM) a été très disputée, il a fallu un shido pour départager les deux adversaires et donner la victoire à Bouyacoub. Abdelkader Mehdi Youcef (Alger) et Houari Belhadef (CREPESM) ont complété le podium. Dans la catégorie des plus de 100 kg, Nadjib Temmar (Alger) a battu par ippon Mohamed Sofiane Belekraa (Alger), alors que les deux médailles de bronze sont revenues à Lili Mohamed El Mehdi (Alger) et Zouani Billel (CREPESM). La dernière finale masculine lors de cette première journée a tourné à l’avantage de l’expérimenté Abderahmane Benamadi (Alger) vainqueur de Rahim Bouchioukh (Alger). Sofiane Hadj Dawdj (Oran) et Redha Lamri (CREPESM) se sont contentés du bronze des moins de 90 kg. Chez les dames, 10 petites secondes ont suffi à la "Pétrolière" Kawter Ouallal (-78 kg) pour mettre au tapis l'autre internationale Amina Temar. Yasmine Mellouk (Alger) et Sabrina Bouteldja (Tizi Ouzou) ont complété le podium. "J’ai beaucoup travaillé pour retrouver mon niveau et m’imposer aujourd’hui. J’ai beaucoup sacrifié pour prouver que Kawter est encore là ", s'est félicitée Ouallal. Dans la catégorie des -70 kg, Souad Belahekal a disposé de Imene Agouar au bout d’une finale très indécise. Hanane Khadir (Tizi Ouzou) et Kahina Saidi (Alger) ont décroché le bronze. Enfin, Asselah Sonia (+ 78 kg) a remporté facilement sa finale face à Chikh Tala représentante de la région de Tizi Ouzou, au moment où les deux médailles de bronze ont été glanées par Nesrine Ayadi et Dalila Mealem (Annaba). Cette compétition est qualificative pour le championnat d’Afrique garçons et filles prévu en avril prochain à Madagascar. " Le niveau était très élevé avec la participation de tous les judokas internationaux. La première place est qualificative d’office au championnat d’Afrique 2017, ce qui explique cette présence qualitative à ce rendez-vous", a fait savoir Boutebcha. Quatre finales sont au programme vendredi avec l’Open (messieurs et dames) ainsi que celles des-60 kg (homme) et 48 kg (dames).