Le Coin du copiste : Les questionnements profonds

C’est aujourd’hui que s’ouvre la deuxième édition des Journées internationales de la philosophie, à l’Institut français d’Alger. Les grands amateurs des discussions dialectiques et analytiques, qui portent au firmament ce que les auteurs grecs avaient coutume d’appeler la science de la sagesse, seront amplement servis pendant deux jours. Cette initiative originale, on la doit à la philosophe algérienne et non moins écrivaine Razika Adnani, qui entend, par cet événement, familiariser le public avec ces notions que l’on a malheureusement pour habitude de qualifier d’idées abstraites faisant intervenir au cœur de la réflexion des concepts difficilement compréhensibles par le commun des mortels, alors qu’elles véhiculent des notions essentielles pour l’appréhension intelligente de notre univers. Il faut dire que devant le franc succès de ces deux journées qui ont réuni beaucoup de monde l’an dernier, autour de la thématique «Autrui», les débats tourneront, cette fois-ci, sur le sujet aussi passionnant que captivant du «Beau», avec la présentation de conférences et tables-rondes animées par des chercheurs, artistes, spécialistes en philosophie et des architectes, ainsi qu’une nouveauté pour cette nouvelle édition : des ateliers pour enfants, où ces derniers seront initiés à l’apprentissage de la philosophie par Isabelle Million, une praticienne qui les guidera vers les bonnes questions que nos chérubins pourront se poser et prétendre dans un langage simple, mais cohérent, pour philosopher. Pour les adultes, il s’agira de discuter avec la responsable du projet de la place et du rôle qu’occupe cette science dans la société, et de son utilité dans les questionnements de l’individu face aux exigences de l’heure concernant notre mode de vie et les divers enjeux politiques, économiques et sociaux. Parmi ces intervenants, on peut citer Benmeziane Bencherki, professeur de philosophie à l’université d’Oran, Antoine Arjakovsky, directeur de recherche au collège des Bernardins, Paris, Nadia Laggoune, chercheure, doctorante en art, et Rachida Triki, professeur de philosophie à l’université de Tunis. «Nous sommes constamment à la recherche de choses utiles qui nous rendent la vie plus facile : une maison pour s’abriter, une chaise pour s’asseoir, une route pour passer… Pourtant, nous ne nous satisfaisons pas de l’aspect pratique de ces choses», écrit Razika Adnani, sur le catalogue de présentation. Et de questionner : «Nous voulons que la maison qui nous abrite, la chaise sur laquelle nous sommes assis et la route par laquelle nous passons soient belles. Est-ce à dire que nous ayons besoin du beau ? Si c’est le cas, comment expliquer que, chez certains tout comme dans certaines cultures, l’utile soit satisfaisant ? Le besoin du beau n’est-il pas naturel ? Dès lors qu’on s’intéresse à la question du beau, elle nous conduit à nous interroger également sur la relation entre le beau et l’art, entre l’art et la civilisation, sur la place que le beau occupe dans notre vie.» Cette manifestation hautement intellectuelle attirera, sans aucun doute, le public, en le poussant à s’interroger sur des thèmes sur lesquels, habituellement, sa réflexion n’est pas sollicitée et qui pourtant interpelle de façon fondamentale son regard sur lui-même et ce qui l’entoure.

L. Graba