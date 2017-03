Exposition de photos inédites sur l’indépendance de l’Algérie (*) : La mémorable liesse populaire du 5 juillet 1962Plus prosaïquement, voici une émouvante exposition photos en couleur et en noir et blanc pratiquement inédites sur le 5 juillet 1962, premie

Plus prosaïquement, voici une émouvante exposition photos en couleur et en noir et blanc pratiquement inédites sur le 5 juillet 1962, premier jour de l'indépendance à Alger et dans les environs. Tout ce dont on peut en dire, c'est que la visite, au Centre culturel Mustapha-Kateb d'Alger, y est vivement recommandée.

Très simple, les gestionnaires du Centre culturel Mustapha- Kateb n'y sont pas allés par quatre chemins. Ils ont voulu montrer, à travers la tenue d'une telle manifestation, «la richesse et la diversité» de la photographie mise au service de la célébration de la journée sans doute la plus importante de l'histoire de notre pays : celle de l'indépendance chèrement acquise, après une âpre et longue lutte de libération nationale.

C'est pourquoi, dès l'abord, l'exposition suggère des pistes différentes pour introduire aux multiples possibilités du médium, lequel a amplement réussi, sous différentes facettes, à mettre en exergue l'immense explosion de joie du peuple algérien au cours de cette mémorable journée. Comme figure de proue, cette inoubliable scène montrant une «quatre chevaux» de l'époque, donc un tout petit véhicule qu’on a du mal à imaginer qu'il puisse contenir autant de monde, et de surcroît avec une femme combattante en tenue miliaire debout en équilibre sur le «toit» de ce véhicule, tenant fièrement l'emblème national.

Ou encore cette grappe humaine accrochée vaille que vaille à un camion qui penchait n'en pouvant plus de contenir autant de monde à la fois. Du monde bon enfant en dépit de tout, y compris du danger que représentait ce camion qui risquait de capoter à tout moment. Et, de temps à autre, dans cet immense décor au sein duquel se déroulent des scènes de liesse indescriptible, d'autres camions plutôt bien ordonnés transportant de braves combattants de l'ALN, disciplinés et au regard trop grave, un regard qui de toute évidence laisse deviner une joie difficilement contenue.

L'exposition, aux photos inédites dans leur majorité, nous replonge ainsi dans cette atmosphère toute singulière des premières journées de l'indépendance, journées initiatrices d'un gigantesque enfantement : celui d'une Algérie souveraine, se laissant tisser patiemment au fil du temps passé et à venir, cheminement temporel dont on sait que c'est l'étoffe des grandes entreprises humaines.

Et, de ce point de vue, la laborieuse construction de notre pays est incontestablement l'une des plus vastes entreprises qu'il ait été donné aux Algériens de mener à bon port, pour ne pas dire aux grandes retrouvailles avec les grandes nations au sein de l'échiquier planétaire. Quant à l'exposition du centre culturel Mustapha-Kateb, son grand mérite est de ne montrer, pour tout dire, que le commencement de ce long cheminement vers le recouvrement d'une souveraineté totale, aboutie. En un mot, irréversible. À voir donc absolument, sans plus attendre.

(*) Au centre Mustapha-Kateb, près de la place Maurice-Audin, jusqu’au 16 mars.

Kamel Bouslama