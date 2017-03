Prisonniers sahraouis de Gdeim Izik : Amnesty international plaide pour un "procès équitable"

L’organisation des droits de l’Homme, Amnesty International (AI) a plaidé, une nouvelle fois, pour un "procès équitable conforme aux normes internationales", pour les prisonniers politiques sahraouis du groupe de Gdeim Izik, détenus arbitrairement par les autorités d’occupation marocaines. Le procès de 24 Sahraouis qui doit se tenir le 13 mars courant, devant un tribunal civil est "l’occasion de remédier aux nombreuses violations des droits humains ayant marqué leur procès entaché d’irrégularités qui s’était tenu en 2013 devant un tribunal militaire", a souligné AI cette semaine dans un communiqué. L'ONG appelle les autorités marocaines à garantir le droit des accusés à un procès équitable durant cette procédure."Ceci comprend le respect de la présomption d’innocence, l’ouverture d’enquêtes sérieuses sur les affirmations de torture et de mauvais traitements infligés en détention ainsi que l’exclusion de tout élément de preuve obtenu sous la contrainte", a précisé l'organisation. Amnesty international revient sur les circonstances d’emprisonnement des accusés, dont des défenseurs des droits humains et des militants politiques, qui étaient parmi les "nombreux Sahraouis arrêtés par les forces marocaines" quand ces dernières ont tenté le démantèlement "par la force" d’un camp de protestation sahraouie pacifique installé à Gdeim Izik, non loin de Laayoune, au Sahara occidental occupé. L’ONG affirme "l’utilisation d’une force excessive par les forces de sécurité marocaines pour démanteler le camp de protestation et procéder à des arrestations". Elle rappelle aussi avoir demandé à "plusieurs reprises" aux autorités marocaines d’ordonner une enquête sur les violations des droits humains qui ont été commises le 8 novembre 2010 pendant le démantèlement du camp et, par la suite, à veiller à ce que les personnes arrêtées dans le cadre de ces affrontements ne soient pas torturées, ni maltraitées. AI était également opposée à ce que des civils soient jugés par des tribunaux militaires. Parmi les nombreuses personnes arrêtées lors du démantèlement du camp sahraoui, 21 sont encore en prison parmi les 24 condamnés par un tribunal militaire à de lourdes peines de prison. La Cour de cassation marocaine a annulé, le 27 juillet dernier, les condamnations prononcées par le tribunal militaire à l'encontre des militants et défenseurs sahraouis des droits de l'Homme. Au lendemain de la décision de la Cour de cassation marocaine, AI avait déjà plaidé pour un procès civil équitable, conforme aux normes internationales, basé sur une enquête impartiale, demandant également aux autorités marocaines, à maintes reprises, de libérer les prisonniers sahraouis. Des organisations internationales, ainsi que les familles des prisonniers avaient, à plusieurs occasions, demandé un autre procès, appelant à l'application du droit international dans ce dossier, puisqu’il s'agit de détenus politiques liés à la question sahraouie qui est gérée par l'Organisation des Nations unies (ONU). Dans son rapport annuel sur l'exercice des droits de l'homme dans le monde, le département d'Etat a indiqué que les autorités marocaines ont continué en 2016 à imposer des restrictions aux droits civiles et politiques des sahraouis dans les territoires occupés. Le document fait état d'une multiplication des traitements inhumains infligés aux prisonniers sahraouis. S'appuyant sur les constats de plusieurs sources, le département d'Etat a affirmé que les mauvais traitements des détenus sahraouis ont persisté en 2016.