Démission de l’émissaire de l’ONU pour le Sahara Occidental : Le successeur de Ross sera désigné après consultations avec les parties concernées

«Les envoyés spéciaux du secrétaire général servent à la discrétion du secrétaire général et peuvent par conséquent être remplacés à tout moment», a déclaré à l’APS un responsable des services du porte-parole du SG de l’ONU. «M. Ross a présenté sa démission au secrétaire général. Son successeur sera désigné après consultation avec différentes parties», a-t-il précisé. Interrogé sur les parties qui seront concertées pour le choix du prochain émissaire, le responsable onusien a répondu qu’«à ce stade, M. Ross (dont le mandat expire le 31 mars) est toujours envoyé personnel» du SG de l'Onu, Antonio Guterres. «Nous annoncerons son remplaçant ou sa remplaçante en temps voulu», a ajouté la même source. Mercredi des sources onusiennes ont affirmé à l’APS que la démission de Ross entre dans le cadre d’un mouvement de changement qui va concerner les représentants spéciaux et les envoyés personnels du SG de l’ONU. Le renouvellement du staff est toujours inscrit à l’agenda de chaque nouveau secrétaire général des Nations Unies, ont-t-elles expliqué en indiquant que ces changements allaient se faire d’une façon graduelle.

Le chef de l’ONU envisage déjà une série de nouvelles nominations des représentants spéciaux et envoyés personnels de l’ONU à travers le monde, a-t-on fait savoir. La nomination au poste d’envoyé personnel est en quelque sorte politique et dépend de plusieurs conditions comme l’approbation du Conseil de sécurité et la nature du mandat à mener, ont- elles expliqué. Le départ de Ross met en évidence l'échec des Nations Unies à faire progresser le processus de paix au Sahara Occidental, a commenté lundi dernier la presse américaine à New York. Il intervient également à moins de deux mois du renouvellement du mandat de la Minurso, dont les activités n’ont pas encore été rétablies après les mesures de rétorsion qui lui été imposées par le Maroc. Ross, troisième émissaire de l’ONU pour le Sahara occidental après son concitoyen, James Baker et le Hollandais, Peter Van Walssun, n’a pas pu obtenir la coopération du Maroc pour la reprise des négociations qui sont restées au point mort. Entravé par Rabat sur sa liberté de mouvement, il a été empêché de mener ses navettes diplomatiques prévues pour la relance du processus de paix.

Pour rappel, le Maroc avait déjà tenté de le pousser à la sortie en 2012 et l’avait par la suite déclaré «persona non grata» dans les territoires sahraouis occupés. «Le rôle d’un envoyé personnel de l’ONU est un élément important dans un processus de paix mais n’est pas décisif sans le soutien du Conseil de sécurité», a déclaré à l’APS le représentant du Front Polisario auprès de l’ONU, Ahmed Boukhari. «Les faits et l’histoire ont démontré que Ross a été l’objet d’une opération de sabotage franco-marocaine» au Conseil de sécurité, a-t-il souligné en expliquant que «Ross ne pouvait pas aller loin dans sa mission sans le soutien» de l’organe onusien.