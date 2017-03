REGARD : Quand le bien-être passe par le jeu

Les aires de jeux sont-elles devenues un luxe dans nos quartiers ? Beaucoup diront, sans hésiter un instant, que ces espaces se rétrécissent comme une peau de chagrin, pour devenir un luxe. Nos cités, il faut l’avouer, boudent les bambins. Elles sont hautaines, méprisantes et sans états d’âme envers les enfants, allant jusqu’à les priver très souvent de leur dada et parfois même les «déterrer» de leur terreau et leur renier un besoin vital ou plutôt un droit fondamental, consacré par les conventions internationales. À vrai dire, si, sous d’autres cieux, jouer fait partie des activités des plus normales de l’enfant, ce n’est certainement pas le cas chez nous où l’on continue, pour ne pas dire s’obstine carrément, à considérer le jeu comme faute grave qui suffit pour s’attirer la foudre des parents. En effet, que des fois des bambins sont «savonnés» et même tabassés, par le père ou la mère, pour la simple raison qu’ils ont osé se permettre de disputer un match de foot, dans le quartier ou encore s’amuser avec leurs copains. Les psychologues sont pourtant formels sur l’importance des activités ludiques pour l’épanouissement de l’enfant et le développement de sa personnalité. Mieux encore, aujourd’hui, il n’existe plus de doute sur cette question, tranchée par les résultats des enquêtes et des tests psychologiques, et pourtant, dans nos cités, nous persistons toujours, à tourner le dos à ces loisirs, considérés comme échappatoires après une journée chargée et studieuse pour les enfants. Il n’y a qu’à voir d’ailleurs, ces aires de jeux, dans nos cités, défigurées ou complètement détournées de leur vocation initiale et transformées en décharges sauvages ou parkings pour comprendre à quel point nous sommes «allergiques» à cette question. Les nouvelles prescriptions en matière d'aménagement urbain font obligation aux promoteurs la création d'une aire de jeux et de loisirs comme équipement d'accompagnement au logement, alors que les nouvelles prescriptions en matière d'aménagement urbain font de ces équipements d'accompagnement au logement une obligation à respecter par les promoteurs. Valoriser ces équipements, aujourd’hui, devient une nécessité pour répondre aux attentes de l’enfant.

Samia D.