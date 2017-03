ANLO : Appel à la création d’un observatoire de neurologie environnementale

La mise en place d'un observatoire de santé dédié à la neurologie environnementale a été vivement recommandée, jeudi dernier à Oran, par les participants à la 11ème édition du Congrès international de l'Association des neurologues libéraux de l'Ouest (ANLO). «La création d'un observatoire spécifique consoliderait davantage la prévention des maladies neurologiques liées au facteur environnemental», a précisé le président de l'ANLO, Dr Noureddine Bengamra. «L'influence de la pollution de l'air sur l'apparition des symptômes de certaines pathologies neurologies a été établie par nombre d'études récentes», a-t-il expliqué dans une déclaration à l'APS, en marge du congrès qui a réuni une centaine de spécialistes, algériens et étrangers. «Un observatoire spécialisé en la matière ne peut être que bénéfique à la santé publique, sachant que sa composante scientifique consistera en un instrument de veille et d'alerte à la disposition des pouvoirs publics en charge du respect de la législation relative à la protection de l'environnement», a souligné Dr Bengamra. D'autres recommandations ont été émises par les participants à ce congrès, telle celle visant à renforcer la formation universitaire par l'introduction de cours sur le facteur de risque environnemental. Le président de l'ANLO a toutefois fait observer qu'il s'agit d'une notion nouvelle, dont la prise en compte s'effectue de manière progressive même dans les pays les plus développés. Le lien de cause à effet entre la qualité de l'air et les affections neurologiques a été mis en relief, à cette occasion, lors de la conférence plénière donnée par Dr Jacques Reis, président du Club de neurologie de l'environnement (France). Ce spécialiste est également membre de la Fédération mondiale de neurologie au sein de laquelle il a récemment créé le premier Club de neurologie environnementale. Sur proposition du Dr Jacques Reis, le Dr Bengamra est aussi membre de ce Club, faisant ainsi de l'Algérie un des premiers pays à manifester son intérêt pour la question neuro-environnementale au titre de cette initiative internationale. D'autres communications animées durant le congrès ont aussi mis en évidence l'impact de l'environnement sur le développement de certaines maladies, notamment celle de Parkinson qui a fait l'objet d'une séance dédiée à la rééducation fonctionnelle.

La rencontre a également permis de mettre en avant l'importance du diagnostic précoce, pour mieux traiter les affections du système nerveux, telles celles à l'origine de la maladie d'Alzheimer et de l'épilepsie de l'enfant et de l'adulte.



