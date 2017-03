Journée mondiale du rein : L’obésité, un facteur de risque

La sensibilisation contre les maladies rénales, le développement de la greffe et de la transplantation par la tolérance au don de cet organe vital et bien d’autres ont été évoqués, jeudi dernier, lors d’une journée scientifique organisée au Centre hospitalo-universitaire Mustapha-Bacha, à l’occasion de la célébration de la Journée mondiale du rein, placée cette année sur le thème «Reins et obésité : une vie saine pour des reins sains».

En marge de cette journée, le professeur Farid Haddoum, chef de service néphrologie au CHU Mustapha, a déclaré que «les maladies rénales sont silencieuses. Un diagnostic précoce est essentiel. L’objectif est de faire de la prévention, c'est-à-dire un dépistage avancé, les moyens de laboratoire, attirer la vigilance des médecins et les malades et leurs familles, en particulier les hypertendus, les diabétiques, les sujets qui prennent plusieurs médicaments pendant de nombreuses années et ceux qui ont des antécédents des maladies rénales dans leur famille». Le Pr Haddoum a expliqué que «25%, soit le quart des diabétiques et un quart des hypertendus dans le monde, si on fait rien, s’ils vivent plus de 15 ans avec leurs maladie, risquent de développer une maladie rénale et dès qu’elle s’installe, cinq à dix ans après ils risquent d’aller en dialyse».

Selon lui, en Algérie, avec les 4 millions d’hypertendues et 3 millions de diabétiques, on pourra compter plus de 3.000 qui sont à risque de développer une insuffisance rénale terminale chaque année.

«En 2016, on estime qu’il y avait 22.000 en dialyse, pour l’essentiel en hémodialyse, très peu de dialyse péritonéale, seulement 1.500 qui ont bénéficié d’une greffe rénale», a indiqué le Pr Haddoum.

En ce qui concerne la greffe rénale, le professeur a souligné que «des progrès ont été faits, d’autres restes à faire, ça reste insuffisant, l’offre de transplantation est très insuffisante par rapport aux besoins qui sont de 600 à 800 greffes rénales par an. 200 greffes rénale ont été réalisées depuis 2 ans en Algérie, les Algériens continuent à s’exiler en Jordanie pour faire des greffes. 50 greffes rénales par an au CHU Mustapha, et on espère aller encore plus loin».

Le Pr Haddoum a déclaré qu’«en ce qui concerne le prélèvement sur personne décédées, ils sont prêts au CHU Mustapha et ils attendent le feu vert du ministère de la Santé, et, naturellement, il faut que notre société accepte au dernier moment lorsque le parent est décédé qu’on prélève les deux reins, pour faire bénéficier les malades qui sont sous dialyse, c’est l’accord des familles qui est encore difficile à obtenir».



Plus de 1.500 patients auscultés à Ghardaïa en 2016



Selon le Pr Farid Haddoum, plus de 1.500 patients souffrant de pathologies néphrologiques à Ghardaïa ont été auscultés, l’année dernière, par une caravane sanitaire volontaire du CHU Mustapha.

Cette caravane médicale, qui a prodigué durant cinq jours des prestations médicales à des personnes atteintes de pathologies néphrologiques à Berriane, Guerrara, Ghardaïa, Métlili et El-Ménéa, a également dispensé une formation au profit du personnel médical et paramédical local, a-t-il signalé.

Durant cette mission, plusieurs activités de sensibilisation pour prévenir les maladies néphrologiques, l’éducation des diabétiques, la recherche d’une hypertension artérielle, d’une maladie rénale par bandelette urinaire et l’examen échographique, ont été menées, en présence du personnel paramédical et praticiens locaux.

Cette caravane a permis aussi, outre l’échange de connaissances entre praticiens, de développer les compétences du personnel médical et paramédical afin d'accompagner les nouveautés scientifiques dans le domaine et répondre aux besoins spécifiques des patients, dans le but d’améliorer la qualification et la qualité des soins prodigués, a-t-il ajouté.

Cette manifestation médicale, qui s’inscrit dans le cadre de la formation continue, a donné lieu aussi à des ateliers pour soutenir les efforts du ministère de la santé visant l'élargissement de la couverture médicale et l'amélioration de la qualité des prestations de santé, à travers des approches médicales et sociales innovantes. À travers cette caravane médicale de proximité, «nous avons tenté d’expliquer aux patients et leurs familles, la problématique de la prise en charge de l’insuffisance rénale chronique (IRC) qui souvent contraint le patient à effectuer une dialyse, la nécessité de la greffe et de la transplantation, pour peu de trouver un donneur», a expliqué Pr Haddoum. «Bien que l’État algérien prenne en charge l’ensemble des malades hémodialysés dans notre pays, et c’est une lourde facture, il faut arriver à convaincre les membres de la famille du malade de l’importance du don d’organe, notamment le rein, afin de sauver le malade hémodialysé et le libérer de la dépendance à la machine», a-t-il souligné.



Changement de mentalité à travers la sensibilisation



De son côté, le chef de service de chirurgie et transplantation rénale au CHU Frantz-Fanon, le professeur Si Ahmed El-Mahdi, a indiqué que la greffe rénale, à partir du donneur cadavérique, est «une réalité», en Algérie. Selon ce spécialiste, il existe plusieurs manières de procéder, pour l’acception de la famille. «Soit, on trouve, chez le patient, une carte de donneur, qui aurait été données par des associations», souligne-t-il. Et d’ajouter : «Cela a du mérite de dire que le défunt avait une carte sur lui, et qu’il était d’accord, pour donner ses organes.» Le professeur Si Ahmed El-Mahdi estime que lorsque cette carte est présentée à la famille, celle-ci est «tout de suite mise à l’aise, puisqu’ elle n’aura pas à réfléchir à la place du défunt. Elle aura moins de doute et elle accède automatiquement à son vœu», explique-t-il. Toujours dans ce même ordre d’idées, le conférencier fait appel au développement de cet axe, qui consiste à la sensibiliser la population à cette question de préparer la famille pour qu’elle puisse autoriser le prélèvement d’organes sur un parent en mort encéphalique. «Le plus grand travail est de créer un débat sur le thème au sein des familles. Il faut arriver à ce que celles-ci prennent la décision en respectant la volonté du donneur», ajoute-t-il.

Il n’a pas omis d’insister sur le rôle de la sensibilisation, par les médias, qui demeure «fondamental», car il permet d’éviter ce deuxième traumatisme, comme il permet de préparer les populations à cette acceptation de dons d’organes. «C’est très important de les sensibiliser à ces nouvelles possibilités de sauver des vies, via le prélèvement d’organes», indique-t-il.



La FNIR et la culture du don



Le président de la Fédération nationale des insuffisants rénaux (FNIR), le Dr Boukheloua Mustapha, a affirmé qu’«il est impératif d’inculquer la culture du don d’organes, pour atténuer, un tant soit peu, les souffrances des malades. L’année 2015 est celle de la sensibilisationà l’importance du don d’organes».

Selon l’orateur, 18 personnes de Bordj Badji-Mokhtar, dont 7 femmes, sont obligées de parcourir 800 kilomètres jusqu’à trois fois par semaine pour leur dialyse. Parlant des chiffres, le président de la FNIR a indiqué que «l’Algérie enregistre 3.000 nouveaux cas d’insuffisance rénale chaque année. Il ya cinq ans, le nombre de centres spécialisés est passé à 237 structures assurant des soins à 13.000 patients, alors que 18.000 malades sont pris en charge au niveau de 300 centres de dialyse en 2014».

Actuellement, les patients sont départagés entre deux genres de dialyse. Le premier porte sur l’hémodialyse, alors que le second est destiné à la dialyse péritonéale qui concerne 4.000 autres cas. Le troisième traitement de l’insuffisance rénale est la greffe. «Grâce à la greffe rénale, l’espérance de vie a augmenté comparativement aux années précédentes, d’autant que la dialyse s’est nettement améliorée en termes de prise en charge, grâce aux progrès enregistrés dans la recherche médicale», se félicite Boukheloua, avant d’ajouter : «Tout ce qui se fait en Europe se fait chez nous en Algérie. Le coût de la prise en charge a baissé de 40% dans la mesure où l’Algérie fabrique les consommables de dialyse depuis 1992.»

L’Algérie compte un nombre considérable de centres spécialisés dans l’hémodialyse, mais les hôpitaux sont dépourvus de services spécialisés en néphrologie, mis à part ceux d’Alger. À ce titre, il a rappelé qu’«il y a eu une seule promotion de médecins spécialistes ayant été formés aux techniques de la dialyse en 1999. Depuis, il n’y a pas eu d’autres. Les centres spécialisés sont encadrés par des médecins généralistes, c’est ce qui fait que la qualité de la prise en charge ne soit pas au niveau souhaité.»

Il faut dire qu’une fois mis en service, l’Institut national du rein et de la greffe d’organes de Blida prendra en charge, hebdomadairement, huit malades pour une greffe rénale à partir de donneurs vivants apparentés ; l’objectif est d’atteindre 200.



Wassila Benhamed

Le Pr M’hamed Benredouane : « La religion l’autorise »

Le professeur en dermatologie, ancien ministre des Affaires religieuses, M'hamed Benredouane, a déclaré que «la religion, évidemment dans des cas où il y a un intérêt à sauver la vie d’un autre, n’est pas contre, simplement il faut que cet acte soit entouré de toutes les garanties». Afin d’appuyer ses dires, il a expliqué que «l’Algérien s’inquiète de la légalité de l’atteinte au corps de son défunt, et il se pose souvent la question de savoir si le don d’organes est autorisé par la religion». Selon lui, «afin que la religion puisse donner son avis définitif, il faut que les néphrologues et les chirurgiens qui s’occupent des greffes puissent dire si effectivement, c’est une intervention thérapeutique efficace ou non, et quelles sont les garanties techniques et administratives».

Le Pr Benredouane a précisé qu’«il faut imaginer la situation telle qu’elle se fait. La religion va mettre au point, les dispositions nécessaires afin de garantir le sérieux de toute cette démarche. Il faut que le diagnostic de la mort cérébrale soit établi d’une manière certaine par une équipe, tel qu’il est défini par la loi, et que le prélèvement se fasse de manière à ne pas déshonorer le cadavre. Également s’assurer que cela se fasse de manière spontanée sans pression psychologique ou matérielle».

Il est important de noter que ce sont plus de 16.000 malades qui sont traités par hémodialyse dans plus de 250 unités spécialisées publiques et privées à travers tout le territoire. En effet, depuis 1986, seulement 1.000 insuffisants rénaux ont bénéficié d’une greffe en Algérie et à l’étranger. Il est nécessaire de créer un centre national de recherche pour permettre aux décideurs de prendre les bonnes dispositions, et cela afin de mieux connaître l’état des lieux et sensibiliser l’opinion publique.

Certains cas d’insuffisance rénale peuvent être évités par la prise en charge précoce des malformations néonatales urologiques par des interventions chirurgicales. La prévention en aval et en amont contre l’insuffisance rénale est nécessaire, et doit se faire par une bonne hygiène de vie et par l’implication des pouvoirs publics dans la création d’un registre national informatisé des insuffisants rénaux.



W. B.