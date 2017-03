Ligue1 (23e journée) : USMBA-CRB, comme tête d'affiche

Cette 23e journée de Ligue-1 pourrait permettre aux Abassis de se rapprocher un peu plus des Sétifiens qui occupent, avant la mise à jour du championnat national, la première place. Toutefois, rien ne sera aisé pour les locaux devant une équipe du CRB désireuse de se reprendre après son faux-pas, à Constantine, devant le CSC (2-1). Cette deuxième sortie d'affilée ne sera pas une bonne chose pour les poulains de Badou Zaki lorsqu'on sait le comportement des Balegh et consorts at home. Cette sortie sera des plus périlleuses pour les gars de l’Aâquiba.

Un autre revers pourrait être très préjudiciable pour eux surtout que plusieurs clubs, menacés de relégation, se trouvent vraiment dans un "mouchoir de poche". Il est clair que l'avantage du terrain ne sera pas de trop pour les locaux, notamment dans leur fief du 24-Février, même si les Abassis sont en butte à des ennuis financiers.

Au stade 20-Août 55 de Belouizdad, le NAHD, une équipe qui marche bien en ces temps-ci, recevra une équipe oranaise avide de réhabilitation. Son entraîneur, Omar Belatoui, avait démissionné avant de revenir, surtout que Henkouche a été bloqué par le MOB à qui il doit de l'argent. Cette empoignade sera décisive pour les Sang et Or du fait qu'en cas de succès, ils rejoindraient le MCA et l'USMA, qui n'ont pas joué à la 3e place avec 35pts, d'où les difficultés des Oranais. Ils doivent sortir le grand jeu pour faire plaisir à leur coach qui a accepté de continuer l'aventure avec eux. Ce sera un match très disputé où il faudra faire très attention à Gasmi qui marque à chacune des sorties de son équipe.

Au stade d'El Mohammadia, les Harrachis doivent impérativement réagir après leur courte défaite au stade Lahoua-Smaîn de Tadjenanet, devant le DRBT. En recevant la JSS, les camarades de Younès savent que rien ne sera facile, eu égard à la formation drivée par Khouda des plus difficiles à battre et qui traverse une en ce moment une très bonne passe. Cette dernière est capable de retourner au bercail avec le point du nul comme elle l'avait fait à Tizi-Ouzou, devant la JSK. Charef,face à la situation financière du club, menace de déposer sa démission. Les Harrachis sont dans une situation que personne n'envie.

Que le fair play l'emporte !

H. G.