Dans la LUCARNE : Le PSG lésé ?

Le football au plan mondial est-il en train de changer? On peut le penser. La réussite finale d'une rencontre ne revient toujours pas à la formation qui le mérite. C'est à dire, celle qui a fait le vide autour d'elle en dominant de la tête et des épaules les débats. Cette constatation ne peut malheureusement pas être remise en cause et, à chaque grande compétition européenne, on le voit d'une façon irréfutable. On ne le dira jamais assez, l'ordre sportif existe de par le monde. Comme dirait l'autre, on ne prête qu'aux riches. On nous rabâche les oreilles à longueur d'année qu’en Europe les arbitres sont, hormis quelques rares cas, très corrects et ne font pas de fautes graves pouvant susciter des polémiques ou fausser le résultat d’un match. Pourtant, les exemples sont légion. Mais les fans ne sont subjugués que par les prouesses techniques de leurs idoles. On ne veut pas parler des arbitres, malgré le fait que leurs erreurs sont fréquentes, aussi bien en Ligue des champions d'Europe qu'en Championnats européens. En «fermant les yeux», les observateurs estiment qu'on ne fait qu'encourager cet état de fait que nul ne veut voir changer. Les intérêts des uns et des autres sont si importants que les concernés sont contraints, malgré eux, de faire comme si ils n’avaient rien vu

Des clubs dans la planète-football, on ne le dira jamais assez, sont d'une certaine façon protégés par les arbitres. C'est à cause de cela qu'ils peuvent remonter la pente presque comme un jeu d'enfants. Les penaltys, les coups francs, justifiés ou non, leurs sont accordés telles des offrandes. Le Barçà, l'un des clubs vedettes de La Liga Espagole avec le Real Madrid, était il y a quelques semaines seulement, dans une impasse que personne n'a pu expliquer : Luis Enrique, l’entraîneur avait affirmé qu'il quittait le club catalan en fin du présent exercice. Au fond, cette situation dans laquelle était enfoncé le Barça était due à sa lourde défaite en huitièmes de finale de la Ligue des champions, au Parc des Princes, devant le PSG, du propriétaire qatari, Nacer Khélaïfi, sur le net et étonnant score de 4 à 0. Une véritable humiliation pour cette équipe catalane considérée, avec les meringués, comme ce qui se fait de mieux sur le plan mondial au niveau des clubs.

Si Paris, la capitale française jubilait, Barcelone avait, le moins que l'on puisse dire, les drapeaux en berne. Les poulains d'Unai Emry, l'ex-entraîneur de Valence (Espagne) pensaient que la qualification en quart de finale de cette compétition n'était qu'une simple formalité. Ils avaient tout simplement minimisé le travail de coulisses et le «bras long» des Catalans. L'autre face cachée de l'iceberg n'était pas prise en ligne de compte par les camarades de Di Maria, qui n'a pas joué comme titulaire. Et bien la "Remontada (remontée) a eu lieu au Camp Nou « plein comme un œuf ». Il y avait plus de 82.000 spectateurs pour suivre ce que la MSN allait faire. Il est clair que l'arbitre avait joué un mauvais coup aux Français. Certes, le Barça a marqué six buts, puisque Cavanni a réduit le score, mais trois des six buts catalans sont entachés d'irrégularité. En effet, sur le premier but, Saurez, retour d'une position d'hors jeu. Le penalty accordé à Neymar était une flagrante simulation que l'arbitre s'est laissé embarqué. Le penalty de Suarez était aussi une « grossière simulation » que seul l'arbitre a «omis» de signaler, craignant de donner un carton rouge à Suarez (il avait déjà un carton jaune). Le PSG méritait amplement de passer, surtout que Cavanni, puis Di Maria avaient marqué leur face-à-face avec Ter Steigen. Il faut dire que les Parisiens n'ont pas réussi à rééditer leur première prestation chez eux. Leur prestation face au Barçà est un fiasco, notamment en défense avec Tiago Silva et un gardien dépassé.

Les arbitres jouent, faut-il le rappeler, un rôle très important dans le maintien de l'ordre. Dommage !

On pensait que le football connaîtrait alors de grands changements et que les «grands» d'hier ne seraient plus protégés.

C’est certainement différé à plus tard.

Hamid Gharbi