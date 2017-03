USM Alger - Rail Club Kadiogo (Burkina Faso) : Faire le plein à domicile

L'USM Alger, malheureux finaliste de l'éditon 2015 de la Ligue des champions d'Afrique, entamera son safari continental ce soir au stade de Bologhine.

Les protégés du technicien Belge, Paul Putt, dispensés du premier tour des éliminatoires de cette compétition, effectueront leur entrée en lisse face au champion du Burkina Faso, en l'occurrence le Rail Club de Kadiogo. Face aux Faucons Burkinabés, une redoutable formation, l'entraineur des Rouge et Noir se montre plutôt inquiet.

Lors d'un point de presse tenu jeudi matin, Paul Putt a exprimé quelques appréhensions quand à cette rencontre qui intervient selon lui à un moment délicat pour l'équipe.

" Six éléments et pas des moindres pourront manquer à l'appel lors de notre première rencontre de la Ligue des champions. Le staff technique s'active et fait de son mieux pour vider l'infirmerie et remettre les blessés sur pieds, mais je doute fort qu'on puisse récupérer tout le monde. Cette situation a perturbé un peu la préparation de l'équipe en prévision de cette partie. À aucun moment je n'ai disposé de tous mes joueurs pour préparer cette confrontation. D'autant plus que les internationaux, en l'occurrence Benghit, Meziane et Benyahia, qui étaient en stage avec la sélection nationale A', n'ont pu nous rejoindre que mercredi.

Cela dit, je reste confiant quant à notre qualification. Même si on ne réussit pas à réalisé un gros score à Alger, je reste persuadé que l'équipe à les moyens de revenir de Ouagadougou avec un excellent résultat", a indiqué l'entraineur usmiste, en enchaînant : "Il faut se méfier de cette formation du RCK qui renferme de bons éléments. C'est une équipe qui s'est renforcés avec de bons joueurs de différentes nationalités, dont des Ivoiriens et des Ghanéens". Pour sa part, la délégation du Rail Club Kadiogo est arrivée à Alger jeudi, scindée en deux groupes. La première partie, conduite par le président du club Amado Traore, est arrivée dans le vol régulier d'Air Algérie. Le reste de l'équipe est arrivée plus tard via Tunis, faute de places disponibles. Les Burkinabé ont refusé de faire des déclarations à la presse nationale. Sous la houlette de son coach Malo Kamou l'équipe a effectué un léger décrassage jeudi après midi et une séance d'entrainement à Bologhine vendredi soir à l'heure du match.

À noter que le Rail Club de Kadiogo occupe la première place du championnat du Burkina Faso, avec trois points d'avance sur son dauphin des Forces Armées, et compte deux matchs en moins. Le RCK n'a perdu qu'une seule fois cette saison, en 12 rencontres de championnat pour deux nuls et neuf victoires. Lors du précédent tour, les Faucons ont éliminé les Diables Noirs du Congo (3-0 et 0-1). Pour rappel, cette rencontre sera dirigée par un trio d'arbitre tunisien. Face une solide équipe Burkinabée, les camarades de Zemmamouche devront faire le plein à Alger pour mieux négocier le match retour à Ouagadougou.

Rédha M.