Femmes Avocates, Me Fatma-Zohra Benbraham avocate chercheur en histoire et militante des droits de l’homme : La passion de l’Histoire en héritage

Je suis née un 28 janvier 1953, à La Casbah d’Alger, dans la maison familiale. L’un de mes ancêtres était le cheikh Salem Ben Braham Ibn Nasr, un des rois d’Alger. Il était descendant de la tribu des Taâlibiya. Donc, dès mon jeune âge, j’avais la tête haute et les pieds sur terre. Rien ne m’a jamais fait peur. *

Mon père a disparu durant la bataille d’Alger en 1957, Mohamed Benbraham. Il est né dans une famille de révolutionnaires qui a toujours refusé l’oppression. Pour sa part, ma grand-mère est la première femme qui a été tuée par l’OAS, lors de la journée des femmes voilées en 1960. Elle a été assassinée avec son jeune fils, soit mon oncle. Après la disparition de mon père, en 1957, ma mère est repartie vivre chez ses parents, dans une grande maison à Staouéli où elle a été assignée à résidence. Aussi, chaque matin, elle devait aller signer chez l’adjudant « Passo », où nous l’accompagnions mon grand-père et moi..

Infirmière de son état, elle a continué à chercher son mari (mon père), bien des années après sa disparition, je dirais qu’elle a continué à la chercher jusqu’à la dernière minute de sa vie, et malheureusement elle est décédée sans avoir jamais eu de réponse à ses questions.

Enfin pour revenir à ma petite enfance, l’adjudant avait un gros chien que j’aimais bien caresser. J’étais petite et blonde et j’appréciais beaucoup ce gros molosse qui jappait chaque fois qu’il me voyait. Un jour, j’apprends que ce chien était utilisé pour mordre et lyncher les Algériens arrêtés. J’étais atterrée.

C’est ce que les adultes disaient chez nous à voix basse, j’ai appris, sans vraiment comprendre, qu’il y’avait un centre de torture à Sidi Fredj, donc juste à côté, et que peu étaient les gens qui en ressortaient vivants.

Je n’ai pas compris aussi, pourquoi, on pouvait faire quelque chose d’aussi inhumain, on m’a expliqué que c’était les moudjahidine qui essayaient de faire libérer le pays du colonialisme. Je me suis donc jurée de ne plus m’approcher de lui.

Je pense que ce sont ces premiers souvenirs happés ça et là, qui ont grandement contribué à former ma personnalité plus tard.

Bref, c’est mon grand-père qui m’a éduquée, j’étais enfant unique, il m’a élevée comme un garçon. Il m’a appris le Coran, à chasser les oiseaux, à nager, à jouer au ballon… Bref, on avait des journées bien remplies, tous les deux.

Et les tragédies ont succédé aux tragédies



Ma mère elle, ne parlait jamais de ses activités clandestines. Je sais toutefois, que lorsqu’elle devait venir à Alger, elle mettait toujours la même jupe. Une jupe qui m’a marquée, Elle était blanche avec au milieu, une grande tulipe rouge avec une feuille verte. C’était un signe pour la reconnaître parce qu’elle effectuait des missions régulières d’agent de liaison de la Révolution. Bien des années après, j’ai compris que les couleurs de la jupe représentaient celles du drapeau algérien, et que j’ai participé à la Révolution, à ma manière. En effet, comme j’étais une petite fille blonde avec de belles bouclettes, ma tante, qui était également moudjahida, m’emmenait avec elle lorsqu’elle devait livrer des tracts ou des documents pour le FLN. Comme elle était voilée, aucun militaire français ne l’arrêtait, ils pensaient avoir affaire à une petite Française, accompagnée de sa nounou.

Je me souviens surtout de la période OAS, j’avais 7 ou 8 ans. C’était une période terrible et trouble. Un jour, en sortant de l’école, nous avons assisté en direct, à l’assassinat du facteur du quartier, c’était un très gentil bonhomme. Devant un tel spectacle, un Algérien l’a recouvert avec un papier journal. La station d’essence d’El Bridja qui se trouvait près de notre maison et dont la gérante était une Française a failli être mitraillée à trois reprises, et à chaque fois, les riverains criaient « attendez, c’est une Française !!!! » ce qui a sauvé la gérante et tous les travailleurs arabes qui y étaient !

L’autre tragédie qui m’a marqué en ce temps là, a été indéniablement l’assassinat d’un groupe d’Algériens qui attendaient la rupture du jeûne devant leurs maisons. C’était le ramadhan. Avec mon grand-père on a fait quelques courses, c’était juste avant l’Adhan. A peine arrivés, on entend un bruit de mitraillettes. On ressort tout de suite, et on voit 14 ou 17 personnes étalées par terre, avec plein de sang ruisselant de leurs pauvres corps, je ne sais pas comment j’ai eu les jambes toutes maculées. J’avais du sang coagulé sur mes vêtements. J’en ai été longtemps traumatisée, ceci d’autant, qu’on n’était qu’à quelques mois de l’indépendance.

Et puis les tragédies ont succédé aux tragédies. Il y’avait également une famille française qui habitait dans le quartier. La maman était enseignante dans notre école. Ils sont venus tuer son mari et elle, elle criait de toutes ses forces pour qu’on vienne les secourir, malheureusement personne n’est venue l’aider. Son mari a été lynché, et moi je n’avais rien compris à cette guerre où des Français tuaient des Français comme eux. Une autre fois, c’est un moudjahid qui a été arrêté. Ils l’ont amené sur la place, en plein centre de Staouéli, ils lui ont arraché les ongles, l’ont torturé, avant de l’immoler devant la foule. Cette affaire est restée longtemps dans les mémoires, tellement c’était cruel et inhumain.



Avocate et journaliste : ma double vocation



Ce n’est donc pas par hasard que je suis devenue historienne. Ma passion pour l’Histoire est une quête de vérité permanente. Pour moi c’est un devoir de transmettre ce qu’a vécu le peuple algérien durant toutes ces années de colonisation, de révoltes, de guerre et de révolution. 40, 50, 60 ans après, ça ressort.

Pour ce qui est de ma vie après l’indépendance, comme j’ai fait mon école primaire chez les Français, je ne parlais pratiquement pas l’arabe. Mais comme je suis issue d’une famille pieuse, on m’a mise à la médersa pour apprendre le Coran.

Dans les années 1970, j’ai opté pour le lycée El Feth de Blida où j’ai été interne pendant trois ans. Ce fut de très belles années qui ont été sanctionnées par deux baccalauréats, français et algérien, je me souviens, chaque week-end ma mère en venant me récupérer, m’emmenait à la célèbre librairie Mauguin où elle m’achetait trois livres. Des livres que je devais lire dans la semaine et en faire une synthèse à ma mère. Ce qui m’a servi par la suite dans la vie dans l’étude et la préparation des dossiers de justice.

Ensuite, j’ai fait la faculté de droit d’Alger. On était à Ben Aknoun, comme on n’était qu’une petite promotion d’étudiants en droit à l’époque, on a été sollicités pour certaines missions. J’ai fait juge d’application des peines pendant un certain temps, on était des vacataires. Mais devant tous les cas sociaux qui se présentaient à moi, je trouvais que c’était injuste de les emprisonner. J’ai jeté bien vite le tablier.

Ensuite, on m’a proposé d’être expert judiciaire pour effectuer des enquêtes sociales. C’est quelque chose qui m’a tout de suite plu. J’ai donc été expert bien au-delà de cette période, exactement pendant 17 ans, y compris auprès de tribunaux internationaux. J’ai même fini par être responsable de trois sections internationales spécialisées dans le droit maritime, industriel, l’immobilier et les assurances. Entretemps, comme j’avais deux baccalauréats, je me suis inscrite à l’Institut de journalisme où j’ai pu me familiariser avec les tenants du métier. Nous étions une promotion d’une vingtaine d’étudiants. Nous sommes donc restés très unis. On ne s’est pas perdus de vue au cours des quarante dernières années, ce sont mes meilleurs amis, les camarades d’une vie. Ils ont tous eu une belle carrière dans le monde des médias. C’est une carrière parallèle où j’ai été très heureuse, parce que dans le droit, il ya des rivalités, et dans le journalisme, des complémentarités

Pour revenir à ma carrière d’avocat, j’ai eu la chance de faire mon premier stage chez Me Zertal, à Abane Ramdane. Je m’y suis toute de suite plu, puisque je suis restée 20 ans dans son cabinet ce fut une école d’apprentissage très dure, mais ô combien gratifiante. Il me disait : « Où je t’apprends à être une avocate de renom, de dignité, ou sinon, c’est la nullité. »

Il m’appelait « mon petit ». On travaillait de 7h du matin à 9h du soir, pas le temps de souffler. Il m’a appris la rigueur, le sens de la justice, l’honnêteté.



L’exécution d’Ahmed Zabana le « crime d’État »



Il faut dire que Me Zertal avait une longue carrière militante derrière lui, il faisait partie du collectif des avocats du FLN. C’était l’avocat du premier guillotiné, Ahmed Zabana. Un jour, par le biais d’une circonstance particulière, il m’a fait part du lourd secret qu’il portait, celui du crime abject commis par l’Etat français : Par trois fois, la guillotine est tombée sur le cou du chahid, avant de lui couper la tête, alors que la loi stipule que le condamné est amnistié si le couperet ne tranche pas la tête la première fois. Je vous laisse imaginer l’atrocité de la scène. C’est l’affaire Zabana qui a été le déclic, Me Zertal m’a donné l’autorisation de le dire publiquement. Ce que j’ai fait en animant l’une des 1res conférences du forum d’El Moudjahid. Elle a été entièrement retransmise à la télévision. J’avais jeté un véritable pavé dans la mare, qui a été à l’origine d’un des plus grands scandales de l’occupation en Algérie.

L’historien Benjamin Stora a repris mes propos, ce qui a fait déchaîner les médias français et hommes politiques contre ce fait inédit de la Révolution.

Ce n’est que des années après que François Mitterrand, qui était le ministre de la Justice lors des faits, a relaté cette triste tragédie à Roland Dumas, qui l’a écrit dans son livre et que j’ai pu donc, prouver les dires de Me Zertal que j’ai transmis à l’opinion publique.

C’est de là que j’ai commencé à faire des recherches. Et elles sont assez spécifiques, parce que je n’aborde pas le factuel, c’est à travers les lois, que j’étudie un fait historique. C’est un nouveau créneau. Le droit de l’Histoire, ne peut en effet, en aucun cas être contesté. Le but est de défendre l’idée d’un « crime d’Etat», une lutte qui a commencé avec Me Vergès, depuis, je suis devenue porte parole d’association pour la décolonisation de l’histoire algéro-française.

Au fil des années, je suis invitée dans de nombreux pays pour faire des conférences et je peux dire que je suis devenue une référence en la matière. D’ailleurs, je reviens d’Andalousie, où j’ai co-animé un colloque sur Sidi Boumediène Chouaïb, qui est né à Cantillana, (Séville), il ya 900 ans de cela. Prochainement, je compte me rendre en Turquie, à Konya exactement, pour la célébration de la mémoire de Djallal Eddine Eroumi, un des maîtres à penser des «derviches tourneurs», une des principales confréries soufies.

Quand je n’anime pas de conférences ou fais des recherches, je m’occupe de plusieurs causes et traite les affaires de gens qui viennent me solliciter à mon cabinet. Pour ce qui est de ma vie privée, là aussi elle est bien remplie. Avec le peu de temps que me laissent mes activités professionnelles, je profite pour m’occuper de mes neveux, de mes chats et de mes plantes. Ce sont trois passions dont je ne saurais me défaire, sauf pour lire. En effet, je lis tout, et tout le temps, ma chambre est jonchée de livres et rien ne me fait plus plaisir que de prendre un café dans mon jardin, sous les arbres, avec un bon livre à la main. Ceci avant de reprendre mes recherches et mes activités de plus belle.

Amel Zemouri