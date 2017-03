Elue membre de l’Académie française de Chirurgie : Une juste reconnaissance

Suite à un travail intitulé «Troubles fonctionnels sévères après œsophagoplastie colique pour sténose caustique : traitement et prévention», présenté le 9 décembre 2015, l’Assemblée Générale de l’Académie française de Chirurgie a procédé, le 13 avril 2016, à l’élection du professeur Zohra Imessaoudène en qualité de membre.

Elle y a été reçue au cours d’une séance solennelle tenue le 11 janvier 2017 au grand amphithéâtre de l’Université René-Descartes (Paris).

Le travail présenté se rapportait au suivi à distance des patients opérés d’une sténose caustique de l’œsophage, depuis 20 ans pour certains, et aux solutions apportées pour améliorer leur qualité de vie.

Le Pr Imessaoudène estime que cette distinction est le fruit d’un long cheminement, le résultat d’efforts que les difficultés rencontrées n’ont pu contrarier. Elle tient à réitérer son engagement de chaque instant à servir l’Algérie et la chirurgie algérienne dans ses volets soins et formation et émet, en cette date anniversaire du 8 mars, l’espoir que son modeste parcours soit une source d’émulation et d’inspiration et qu’il puisse susciter des vocations parmi les jeunes, filles et garçons, dans notre pays, transcendant les faux clivages et imposant les vertus du travail, du sérieux, de la persévérance et de la rigueur.

