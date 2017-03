Femmes médecins, Le professeur Zohra Imessaoudène : La chirurgie comme sacerdoce

Première femme professeur et chef de service en chirurgie viscérale depuis l’indépendance, et première femme arabe élue à l’Académie française de chirurgie, le professeur Zohra Imessaoudène, chef de service de la Clinique chirurgicale A (CCA) au CHU Mustapha-Pacha (Alger), est l’une des femmes dont l’Algérie peut être fière.

Souriante, Madame, comme l’appellent ses collaborateurs, nous a reçus dans son bureau soigneusement décoré avec les plus belles photos de ceux de ses prédécesseurs qui ont marqué son parcours. Et il est impressionnant. Pourtant, rien ne prédestinait cette brillante élève en classe de mathématiques du lycée Frantz-Fanon (Bab-El-Oued) à ce destin. Elle n’envisageait pas du tout de faire médecine. Si elle avait opté pour cette spécialité, c’était par amour pour son défunt père, car c’était sa volonté. «Je ne l’ai pas regretté, je l’ai fait car je ne voulais pas le décevoir et je n’ai eu de cesse de lui réitérer mes remerciements pour m’avoir orientée vers ce choix.»

Sa participation, avec succès, au concours de résidanat, entre étonnement et raillerie, avait fait sensation. Les femmes n’avaient pas encore leur place en chirurgie. Il fallait donc s’affirmer et s’imposer. Zohra Imessaoudène avait toujours été brillante et ce n’était pas en fin de cursus que cela allait changer. Encouragée par ses parents et son mari qui lui ont assuré toutes les conditions pour progresser, elle a volé de succès en succès avec ténacité et persévérance. La plus jeune des quatre filles Imessaoudène —la fratrie compte 8 enfants dont l’aîné Saïd a fait partie de la composition de la fabuleuse équipe nationale de football médaillée d’or aux Jeux méditerranéens de 1975 - n’était pas et n’est pas du genre à renoncer.

Son parcours en chirurgie générale a commencé en 1986, à la Clinique Chirurgicale B dirigée par le Pr. Abdelkrim Salem, qui a veillé à lui apprendre les principes de la chirurgie avant de lui mettre le pied à l’étrier en lui confiant une première intervention chirurgicale qui était une cholécystectomie.

Elle a rejoint, en fin de cursus du résidanat, en 1988, le Service de Chirurgie générale du CHU Bab El-Oued, dirigé par le Pr Said Bouhelassa auquel elle doit l’approfondissement de sa formation de chirurgien et qui, de ce fait, a été son maître, son guide et son mentor.



Un acte sacré



«Il m’a permis d’évoluer dans un milieu sain où la symbiose entre maître et disciples était totale et où le travail était un acte sacré dont l’accomplissement ne devait souffrir aucune imperfection. A sa source, je me suis abreuvée de la soif d’apprendre, à son contact, j’ai appris l’art de se vouer à une passion, de vivre la chirurgie comme un sacerdoce. Je lui suis de tant de choses redevable» nous confie-t-elle. Elle a bénéficié d’un stage de formation à la transplantation rénale et pancréatique à la clinique urologique de la Pitié-Salpêtrière (Paris) du 1er octobre 1993 au 31 août 1994. Elle est rentrée en Algérie malgré les nombreuses propositions reçues pour rester en France. «J’ai pris le parti d’un engagement sans faille envers les patients et les étudiants dans mon pays et à les servir et le servir avec abnégation et dévouement au quotidien.»

Commence alors un travail de thèse de Doctorat en Sciences Médicales intitulé «Les coloplasties transverses gauches dans les sténoses caustiques de l’œsophage», dont le Pr Messaoud Zitouni l’a gratifiée de l’insigne honneur et de l’immense privilège de le diriger.

«Je remercie en lui le maître, le maître de la chirurgie et mon maître, l’école qui a formé tant d’éminents chirurgiens, l’astre autour duquel ont gravité et gravitent des sommités de la chirurgie. Je n’aurai de cesse de louer son intégrité morale et sa rigueur scientifique. C’est un esprit pionnier, constamment à l’affût des innovations en matière de techniques chirurgicales.»

Elle a quitté le CHU Bab-El-Oued le 1er février 2002 pour rejoindre le service de chirurgie générale de l’EPH de Kouba dirigé par le Pr Mustapha Maaoui qu’elle remercie de l’avoir accompagnée au quotidien dans l’élaboration de cette thèse et d’avoir mis à sa disposition les conditions requises en vue de sa finalisation.

Le professeur Imessaoudene, qui nous a fait visiter son service, parle avec considération et respect de ses aînés. De ses collègues à l’EPH de Kouba, le Pr Toufik Iaiche Achour et le Pr Amar Tebaibia, elle dira que ce sont des médecins consciencieux, aux grandes qualités humaines et professionnelles, toujours à l’écoute de leurs patients et entretenant avec leurs collègues des relations marquées par l’esprit d’équipe et le travail collaboratif. Leur esprit scientifique aiguisé, leur souci d’être au fait des nouveautés, sinon des découvertes, font qu’ils soient toujours à la recherche des dernières recommandations scientifiques en date. Ils sont l’exemple même de la collaboration multidisciplinaire qui prend le patient pour centre d’intérêt. Le 9 septembre 2014 est une date à marquer d’une pierre blanche, non seulement dans le parcours professionnel du Pr Imessaoudene mais, également, dans sa vie.

Elle a réalisé, ce jour-là, l’un de ses rêves les plus chers : prendre la tête de ce service emblématique qu’est la Clinique Chirurgicale A (C.C.A) et se situer, ce faisant, dans la lignée de prestigieux prédécesseurs et de valeureux pionniers qui ont tant donné à la médecine algérienne. C’est ainsi que, confrontée à la grandeur de ses aînés qui ont fait l’histoire et à la majesté des lieux chargés d’histoire, elle a pris ses fonctions pleinement résolue à mettre leur héritage en valeur, à le fructifier et à apporter sa pierre à l’édifice dont ils ont jeté les bases.



Assurer la sécurité du patient et prévenir l’erreur médicale



Ainsi, des objectifs ont été tracés en vue de faire de la C.C.A un pôle d’excellence et de satisfaire au mieux aux exigences de qualité en matière de soins, d’enseignement, de recherche et de gestion, le but étant de mettre le patient au centre des démarches en améliorant les conditions d’accueil, le parcours de soins ainsi que la programmation opératoire.

Cette approche a également pour objectif d’encourager l’hospitalisation à domicile ainsi que la chirurgie ambulatoire, faisant en sorte que l’efficience du service soit améliorée. Elle est sous-tendue par la prise de toutes les mesures à même d’assurer la sécurité du patient et de prévenir l’erreur médicale. Il s’agit par ailleurs de promouvoir la formation continue et le transfert de compétences, de favoriser l’initiation aux nouvelles techniques chirurgicales et aux nouvelles technologies, la chirurgie étant désormais un métier de haute technicité faisant appel à l’assistance informatique et à l’imagerie médicale tout autant qu’à la robotique. «La promotion de la recherche est l’un des axes majeurs du développement de la C.C.A. Nous comptons redynamiser l’unité de chirurgie expérimentale rattachée à la C.C.A pour la rendre pleinement fonctionnelle et solliciter l’allocation des moyens nécessaires à cet effet, étant entendu que la pratique chirurgicale au quotidien doit tirer le meilleur profit de la recherche et l’utiliser à son avantage.

En favorisant l’échange entre anciennes et nouvelles générations de chirurgiens, nous suscitons les ardeurs par l’exemple et l’émulation et entretenons la flamme d’un engagement indéfectible à servir la médecine algérienne et à contribuer à porter notre système de santé au diapason des systèmes les plus performants dans le monde.» Un travail d’évaluation des bonnes pratiques professionnelles au sein du service et de recherche concernant celles prévalant dans les services homologues à travers le monde doit être, enfin, initié.

«Telles sont les actions que j’entends développer et à la concrétisation desquelles l’adhésion et la mobilisation de tous les personnels de la C.C.A sont nécessaires. Puissent-ils unir leurs efforts et mutualiser leurs apports en vue de faire de la C.C.A le fleuron des services de chirurgie générale en Algérie.»

Wassila Benhamed