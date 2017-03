Journée internationale des femmes : M. Hamel salue la capacité de la femme à assumer les responsabilités et à accomplir les missions

Belle initiative que celle qu’organise depuis quelques années la DGSN en l’honneur des Algériennes pour fêter la journée internationale de la Femme.

Ambiance conviviale et festive hier au siège de l’Ecole supérieure de police de Châteauneuf pour renouveler, encore une fois en ce 8 mars, ce bel hommage aux femmes algériennes, issues de différents horizons socioprofessionnels, pour leur parcours jugé méritant et au service de l’Algérie. Présidant la cérémonie d’hommage, le général major Hamel a précisé, dans une allocution, que le choix des femmes honorées s’est imposé en reconnaissance à leur mérite et pour avoir fait de leur combat au service de l’Algérie une réalité palpable. Ces femmes, moudjahidate, ministres, sénatrices, présidentes d’association, artistes, sportives, journalistes et policières ont été, le temps d’une après-midi, mises en avant pour leurs efforts, leurs sacrifices, leur courage… Accompagné de la ministre des Relations avec le Parlement, Ghania Eddalia, le général major Hamel a adressé un message aux fonctionnaires femmes de la police dans lequel il a exprimé ses sincères félicitations en affirmant que la femme a su s’imposer dans le corps de la sûreté nationale, ce qui lui a permis d’accéder, aujourd’hui, aux plus hauts grades et postes pour assumer des responsabilités qui confirment son entière disponibilité à relever le défi et accomplir le devoir national. Il a, dans ce sens, salué le rôle prépondérant de la femme dans les rangs de la police algérienne, affirmant que sa présence permettra incontestablement de « concrétiser le principe de la police de proximité ». Le général major Hamel, a enfin, appelé la femme policière à consentir davantage d’efforts lors de l’accomplissement des missions en vue de consolider le principe de l’Etat de droit au service du pays et renforcer les acquis de la police algérienne qui, a-t-il dit, a franchi des « pas importants en matière de professionnalisme ».

Elles sont plus de 21.000 femmes policières dans les rangs de la police algérienne, soit 10 % de l’effectif global de la police « une fierté et un orgueil pour tout les Algériens » . Il faut dire que ces femmes policières ayant réussi, à force de détermination, de courage et de persévérance, au-delà des préjugés et des stéréotypes, poursuivent leur chemin, imperturbables, pour consolider davantage la place de la femme dans cette institution policière, pilier de la République.

La DGSN a également honoré de nombreuses femmes moudjahidate, représentantes de la société civile, du monde sportif, artistique et des femmes journalistes de tous les organes médiatiques, en leur remettant des présents symboliques, en guise de reconnaissance pour leur dévouement et leur rayonnement dans la société algérienne.

Le général-major n’a pas omis de rappeler que “La célébration de la journée mondiale de la Femme intervient dans le cadre des réformes politiques et constitutionnelles mises en place par le Président de la République, estimant que ces réformes ciblent à promouvoir davantage la participation de la femme algérienne dans la vie politique du pays ».

Farida Larbi