Mohamed Seghir Babès inhumé au cimetière de Sidi Yahia

Le défunt Mohamed Seghir Babès, président du Conseil national économique et social (CNES), décédé mardi, a été inhumé, hier après-midi au cimetière de Sidi Yahia (Alger). L’enterrement s’est déroulé en présence du président du Conseil de la nation, Abdelkader Bensalah, du président du Conseil constitutionnel, Mourad Medelsi, du président de l’Assemblée populaire nationale, Mohamed Larbi Ould-Khelifa, et du Premier ministre Abdelmalek Sellal. Des membres du gouvernement, des personnalités nationales, des chefs de partis politiques, des amis et des proches du défunt ont pris part aux obsèques. Dans un message de condoléances adressé à la famille du défunt, le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a salué la compétence et le dévouement du défunt au service de la nation et de ses institutions. «J’ai appris avec affliction le décès du regretté Mohamed Seghir Babès, après une vie vouée au service de la nation et riche en apport et en contributions, fort d’une compétence avérée», a écrit le Président de la République. «Le défunt s’est employé, toute sa vie durant, à accomplir au mieux et avec dévouement ses devoirs à travers toutes les fonctions et responsabilités qu’il a assumées, donnant le meilleur exemple à ses compagnons et toute une génération de cadres qui s’appliquent avec sérieux, discrétion et sincérité», a ajouté le Chef de l’État. «Avec sa disparition, l’Algérie perd une grande compétence et un cadre dévoué à la nation et à ses institutions», a affirmé le Président de la République. Le défunt, âgé de 74 ans, est décédé mardi à l’hopital militaire d’Aïn Naâdja. Il a eu une longue carrière dans l’administration publique, comme il a eu à occuper des fonctions gouvernementales en qualité de ministre de la Santé et de la Population.

M. Bensalah : « un exemple de dévouement »

Le président du Conseil de la nation, Abdelkader Bensalah, a adressé un message de condoléances à la famille de Mohamed Seghir Babès, décédé mardi, dans lequel il a rendu hommage au défunt pour son dévouement et son sérieux. «La nation vient de perdre une de ses grandes compétences, avec la disparition de Mohamed Seghir Babès qui a fait preuve d’un haut mérite et de beaucoup de sérieux et de dévouement dans toutes les fonctions et responsabilités qu’il a assumées, ainsi qu’en témoignent tous ceux qui on travaillé avec lui au Conseil national économique et social», a écrit M. Bensalah, dans son message.