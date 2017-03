Le ministre espagnol des AE en visite de travail en Algérie : Approfondir le dialogue

Le Premier ministre, M. Abdelmalek Sellal, a reçu hier à Alger le ministre espagnol des Affaires étrangères et de la Coopération, Alfonso Dastis, qui effectue une visite de travail en Algérie, a indiqué un communiqué des services du Premier ministre. L’examen des relations bilatérales a permis de constater une évolution «positive qu’il convient de consolider», a précisé la même source, ajoutant que sur le volet socioéconomique, les deux responsables ont fait part de leur «satisfaction mutuelle», quant à l’état et aux perspectives de développement de la coopération dans un grand nombre de secteurs. A cet égard, et à la veille de la tenue de la prochaine session de la Grande Commission Mixte algéro-espagnole, qui doit avoir lieu à Alger, au courant de l’été 2017, il a été fait part de la «disponibilité commune» à multiplier les efforts à l’effet de concrétiser, «dans les meilleurs délais», l’ensemble des engagements pris, de part et d’autre. Abordant les questions internationale et régionales d’intérêt commun, le Premier ministre et son hôte ont procédé à un échange de vues sur leur perspective d’évolution, a souligné la même source. Concernant la situation prévalant dans la sous-région, il a été convenu de «continuer à privilégier» les solutions qui soient «conformes aux principes de la légalité universelle et ce, par le dialogue». L’audience s’est déroulée en présence du ministre d’Etat, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Ramtane Lamamra.



Alliés et partenaires stratégiques



«L’Espagne a toujours apprécié le rôle majeur que l’Algérie joue en tant qu’acteur de stabilité dans l’espace africain et en Méditerranée, et je constate avec satisfaction que d’autres partenaires se sont joints à nous dans cette reconnaissance», a déclaré, hier, le ministre espagnol des Affaires étrangères et de la Coopération, Alfonso Dastis, affirmant que l’Espagne et l’Algérie œuvrent pour l’approfondissement et la diversification de leurs relations. «L’Espagne et l’Algérie sont des pays voisins et des partenaires stratégiques. L’Espagne accorde une grande importance au rôle que l’Algérie joue en tant que pôle de stabilité dans le nord de l’Afrique et la Méditerranée», a déclaré M. Dastis, dans une interview accordée à l’APS, à l’occasion de la visite de travail qu’il effectue en Algérie. Après avoir rappelé que les deux pays, qui sont liés par un traité d’amitié, de bon voisinage et de coopération depuis 2002, se sont accordés pour «approfondir et diversifier» leurs relations avec des «résultats tangibles». «En effet, l’Espagne et le partenaire européen qui a célébré le nombre le plus élevé de sommets avec l’Algérie», a indique le ministre espagnol, précisant que la coopération entre les administrations des deux pays est «riche et fructifère» dans les domaines les plus variés. «L’Algérie est aussi un partenaire constant et fiable pour l’Espagne dans le domaine de l’énergie. les entreprises espagnoles veulent contribuer au développement de l’Algérie et à la diversification de son économie. Notre position proéminente parmi les partenaires économique de l’Algérie est un résultat concret de cet intérêt», a-t-il ajouté. M. Dastis a, dans le même contexte, évoqué le dialogue politique entre les deux pays, qui, a-t-il dit, est «très dynamique et a incorporé récemment un nouveau format (le dialogue stratégique)». «L’Espagne a toujours apprécié le rôle majeur que l’Algérie joue en tant qu’acteur de stabilité dans l’espace africain et en Méditerranée, et je constate avec satisfaction que d’autres partenaires se sont joints à nous dans cette reconnaissance», a également souligné M. Dastis. «En tant que membre non permanent du Conseil de sécurité de l’Onu pour la période 2015-2016, nous avons eu le privilège de travailler étroitement avec l’Algérie», a soutenu le MAE espagnol. Le ministre espagnol a, dans le même ordre d’idées, salué l’«influence» de l’Algérie au sein de l’Union africaine où elle a occupé depuis longtemps, a-t-il rappelé, des «postes clés».

«Dans le Sahel, je voudrais mentionner plus particulièrement le rôle incontournable que l’Algérie a joué comme chef de file de la médiation au Mali, qui vient de rendre possible le déploiement des autorités intérimaires dans (le nord) le pays», a en outre déclaré M. Dastis. Le responsable espagnol a, par ailleurs, mentionné l’«importance primordiale» que les deux pays accordent au processus du dialogue 5+5 de la Méditerranée occidental, dont l’Algérie, a-t-il rappelé, détient actuellement une des coprésidences. «Dans ce cadre, l’Algérie et l’Espagne ont impulsé conjointement une initiative pionnière sur les ressources hydriques», a-t-il ajouté. La visite de travail, de deux jours, en Algérie du chef de la diplomatie espagnole, intervient à l’invitation du ministre d’État, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Ramtane Lamamra. L’Algérie et l’Espagne sont «des alliés et des partenaires stratégiques», aussi bien sur le plan politique qu’économique, a affirmé, hier à Alger, le ministre espagnol des Affaires étrangères et de la Coopération, Alfonso Dastis Quecedo.