Nouveau cycle de rencontres sur l’entrepreneuriat : Au profit des étudiants

Le rapprochement université-entreprises a été consolidé à Oran par la mise en place d'un nouveau cycle de rencontres au profit des étudiants, a-t-on appris hier auprès de la responsable de ce programme de formation. Cette initiative a pour objectif de "mieux préparer les futurs diplômés à concrétiser leur projet d'insertion professionnelle", a précisé Asmaa Bengueddach à l'occasion d'un workshop sur la création d'entreprise. Près de 50 jeunes porteurs d'idées ont assisté à cette rencontre marquant le lancement du nouveau cycle de formation proposé par le Campus numérique francophone (CNF) de l'Université d'Oran-1 Ahmed Benbella dans le cadre de son partenariat avec l'Agence universitaire de la francophonie (AUF). Ce premier atelier, tenu sous le thème générique "Et si vous montiez votre start-up ? De la passion à la réussite", a permis aux participants de s'imprégner du parcours de deux entrepreneurs algériens.

"Le but de ce workshop et de ceux à venir est de mettre en relief le success story des intervenants afin de suggérer aux futurs diplômés les étapes à suivre pour monter et gérer avec efficience leur entreprise", a expliqué Mme Bengueddach, également coordinatrice du CNF de l'Université d'Oran-1. La mise à jour des compétences du personnel de l'Université dans le domaine des technologies de l'information et de la communication (TIC) figure parmi les missions principales du CNF, a-t-elle signalé.

Les étudiants sont aussi associés à la formation dans le domaine des TIC, a-t-elle fait savoir, annonçant à ce titre la programmation d'ateliers d'initiation à l'impression en trois dimensions (3D). Ces prochaines séances seront animées en collaboration avec le laboratoire compétent de l'Ecole nationale polytechnique d'Oran (ENPO) qui a conçu le premier prototype algérien d'imprimante "3D", indique-t-on de même source.