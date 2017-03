Nouvelle loi sur la PME : Permettre l’émergence des entreprises

La nouvelle loi sur la PME, récemment adoptée par l’APN, ainsi que les nombreuses réformes qui ont concerné le secteur auparavant, vont contribuer à réaliser une large diversification économique. C’est ce qu’a indiqué, hier, M. Abdelghani Mebarek, directeur de la PME au ministère de l’Industrie et des mines. S’exprimant à l’occasion de son passage sur les ondes de la Radio nationale Chaîne III, il a souligné qu’avant la loi des PME il y a d’autres lois relatives notamment à l’investissement, la normalisation et la métrologie et tout cette ensemble arsenal de législatifs à pour objectif d’améliorer et de développer l’entreprise et de son environnement.

« Cette nouvelle loi a-t-il dit porte notre vision par rapport à l’ancienne loi adopté en 2001, qui a montré certaines limites, car le monde économique et en évolution constate ». Allons plus loin dans ses déclarations, l’invité de rédaction trouve que cette même ancienne loi et à l’origine de contraintes sur les entreprises.

Il a ajouté à cet effet que « c’est les entreprises qui créent la valeur ajoutée. Aujourd’hui on parle de la diversification de l’économie, c'est-à-dire il faut aller vers certains secteurs hors-hydrocarbure créateur de richesses et d’emplois ». M. Mebarek, n’a pas manqué de mettre l’accent sur le nombre d’entreprises créées, il a indiqué que « depuis les années 2000, nous avons constaté qu’il y a une croissance constante en ce qui concerne la création des PME/PMI ». Ajoutant : « En l’espace de 12 années, ce qui confirme qu’il y eu un effort important conforté par la création de 931.000 PME, avec un taux de mortalité acceptable qui se situe entre 15 à 18% ».

S’agissant de l’entreprenariat féminin, il a indiqué qu’« il faut un temps, les femmes étaient orientées à des activités traditionnelles. Aujourd’hui cette situation est largement dépassé où des femmes occupe des postes clés et elles sont devenues des chefs d’entreprises dans différents secteurs d’activités ». « C’est clair que l’environnement est hostile » a-t-il précisé, avant d’ajouter ensuite qu’il est fondamental aujourd’hui de s’y attaquer en revoyant, notamment le fonctionnement de toutes les structures et institution d’appui « qui ont montré leurs limites » et qui, dit-il étaient « censées accompagner leur développement ».

Des obstacles entravant les créations d’entreprises, celles de la bureaucratie, du financement et d’accession aux assiettes foncières, que les participants à la tripartites appellent à être solutionnés, il se contente d’estimer qu’il faut faire preuve de « réactivité » la PME ne « pouvant indéfiniment rester dans l’attente ». Il annonce, à ce propos que le ministère de l’Industrie a déjà entrepris des actions de facilitation pour trouver les solutions à toutes ces questions.

En réponse à une question relative aux derniers travaux de la Tripartite tenu à l’Est (Annaba), il a fait savoir qu’ils ont constitué une occasion pour les participants, au sein desquels de nombreux chefs d’entreprises, de soulever, de nouveau, les obstacles récurrents qui, à leurs yeux, entravent les activités des sociétés et empêchent de nouvelles entreprises de voir le jour.

M. A. Z.