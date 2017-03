M. Yazid Benmouhoub : « Le partenariat public-privé doit passer par la Bourse »

Le renforcement d’un partenariat public-privé susceptible d'accroître le volume de la production nationale, relevé avec insistance lors de la 20e réunion tripartite, est réaffirmé par le directeur général de la Bourse, joint hier au téléphone.

Le triple «P» soutient Yazid Benmouhoub, «doit passer par la Bourse qui garantit une traçabilité infaillible». Et relève l’impératif de voir cette démarche s’ériger en un outil d’optimisation et de rationalisation de la dépense publique. Le PPP présentent un certain nombre d’avantages en ce sens qu’ils facilitent et encouragent la mise en œuvre des projets dans les délais et dans les limites du budget. Ce double atout est toutefois tributaire de la maîtrise des coûts et d’une meilleure gouvernance. Le renforcement de ce genre de partenariat exige également l’adaptation des dispositions légales et réglementaires permettre un développement harmonieux de ces opérations, dans le respect des spécificités des opérations de partenariat public-privé, notamment dans la loi sur les marchés publics. S’impose également l’adoption d’un cahier général des charges qui traitera des dispositions spécifiques applicables à ce type de marché. Et, comme l’a affirmé le premier ministre, le succès du PPP doit reposer sur l’organisation de la transparence du dialogue.



Établissement de tourisme thermal : entrée en Bourse d’ici juin prochain



Interrogé sur un autre volet, ayant également fait objet de moult interventions à Annaba, lié à l’entrée en bourse des entreprises publiques, le DG de la Société de gestion de la Bourse des valeurs (SGBV), n’a fait que confirmer cette nécessité. Toutefois, il déplore que malgré la décision du CPE de donner son aval à huit entreprises publiques pour une introduction en Bourse, n’a pas un écho favorable. Aucune des entreprises concernées, la CAAR, le CPA, Cosider carrières, l’Entreprise nationale des aménagements hydrauliques, ainsi que trois cimenteries détenues par le Groupe industriel des ciments d’Algérie (GICA) et Mobilis, «n’a déposé son dossier à la Cosob». Pourtant, explique M. Benmouhoub, le nouvel modèle économique entamé par l’Algérie exige un nouveau modèle de financement, avec, entre autres, l’ouverture de capitaux et l’octroi davantage de crédits, qui sont les «moyens universels» garantissant la pérennité des entreprises. La décision prise par l’Etat, enchaîne-t-il, avait pour objectifs d’«impulser une nouvelle dynamique au secteur économique public» et de «dynamiser la Bourse». A ce sujet, il annonce que le dossier d’un établissement spécialisé en tourisme thermal est «en voie de finalisation» et «ne lui reste que quelques réglages techniques». Son entrée en bourse, se félicite M. Benmouhoub, s’effectuera au «début du second semestre 2017 tout au plus». Ainsi il viendra s’ajouter à Biopharm/Spa qui a cessé, avril dernier, 20% de son capital, soit l’équivalent de 60 millions euros. Depuis, ses titres de capital sont admis en Bourse. D’autre part, il est lieu de préciser que des projections ont fait que la Bourse approche le premier milliard de dollars de cotations, fin 2016. Où en est-il aujourd’hui ? A cette question, le DG de la SGBV le «manque de culture boursière chez nos entreprises nous laissent loi de ce chiffre», précisant que «nous sommes à 45 milliards de dinars».

Fouad Irnatene