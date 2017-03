Grande figure du théâtre : La ville des Issers célèbre Abdelkader Alloula

Des activités multiples sont prévues à partir de vendredi prochain dans la ville des Issers, à l’est de Boumerdès, pour célébrer la mémoire du dramaturge Abdelkader Alloula, a-t-on appris mardi auprès du président de la coopérative théâtrale Cirta, organisatrice de l’événement. Selon Mohamed Delssi, cette manifestation de deux jours, qui sera abritée par la salle des expositions de la ville des Issers (ex-salle Afrique), prévoit la présentation de nombreuses pièces théâtrales, en plus d’une journée d’études sur le défunt dramaturge Alloula. L'animation de cette journée d’études sera assurée par de nombreux noms de la scène théâtrale et culturelle algérienne, dont l’universitaire Abdelkrim Bengherbi de Mostaganem, l’homme de théâtre Ali Aissaoui, le journaliste Hmida Ayachi et le chercheur universitaire et dramaturge marocain Berached Abdelkrim. Des films documentaires sur Alloula et son œuvre seront aussi projetés à l’occasion, en plus d’un film vidéo sur la pièce "El-Aaleg" (Les Sangsues), écrite et mise en scène par Alloula. Selon M. Delssi, la manifestation, organisée en collaboration avec la direction de la culture, l’Office national de culture et d’information et l’Office national des droits d'auteur et des droits voisins, a pour objectif de faire revivre Alloula et son œuvre, par l’examen et l’analyse de son expérience théâtrale unique à l’échelle nationale et arabe. L’événement, participant à la redynamisation de la scène culturelle locale, vise aussi à inciter chercheurs et jeunes à s’intéresser davantage au 4e art, a-t-il ajouté. (APS)