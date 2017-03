Musée d’art moderne d’Oran : Une quarantaine d’artistes le 21 mars

Une quarantaine d’artistes plasticiens, miniaturistes et sculpteurs de l’Oranie prendront part à l’exposition inaugurale du Musée d’art moderne d’Oran (MAMO), prévue pour le 21 mars en cours, a-t-on appris mardi auprès du comité d’organisation de l’événement. Les préparatifs de ce double événement (inauguration et exposition) vont bon train, ont affirmé le directeur du musée national "Ahmed-Zabana", Salah Amokrane, et la directrice du Musée national des Beaux arts d’Alger, Dalila Orfali, chargés de l’organisation sous l’égide du ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi. Cette "grande exposition" est répartie en deux sections, la première rend hommage aux anciens peintres, qu'ils soient disparus ou vivants, a indiqué Mme Orfali, ajoutant que le musée "Ahmed- Zabana" et celui des Beaux arts d’Alger participeront avec leurs collections. Un hommage sera ainsi rendu à des peintres disparus comme M'hamed Issiakhem, Abdelhalim Hemch, Guermaz Abdelkader et Benantar Abdellah. D’anciens peintres encore vivants figurent aussi parmi les artistes auxquels cette exposition est dédiée, à l’instar de Bachir Yelles, un des protagonistes de la peinture algérienne contemporaine et Denis Martinez, un natif d'Oran en 1941, qui a choisi de rester en Algérie après l’indépendance et qui sera présent le 21 mars, a-t-on indiqué. Un hommage sera également rendu à Mesli Choukri, né en 1931 à Tlemcen, considéré comme l’un des fondateurs de l’art moderne en Algérie. Pour des raisons de santé, il ne sera pas présent à cet événement, selon les organisateurs.

L'exposition comportera des tableaux inédits (jamais vus par le grand public), tels que deux du premier peintre algérien à intégrer une école des Beaux arts, en l’occurrence Abdelhalim Hemch (1908-1979), a souligné Mme Orfali. Ces deux tableaux, mis à disposition par l’Office de gestion des biens culturels (OGBC), seront ainsi exposés pour la première fois lors de l’exposition inaugurale du MAMO.

La deuxième section, consacrée à l’art contemporain de l’Ouest algérien, verra la participation d’artistes plasticiens de différentes régions de l’Oranie dont Zoubir Hellel, Mekki, Hachemi Amer et Khadidja Seddiki. La sculpture sera également au rendez-vous avec plusieurs sculpteurs contemporains, à l’instar de Aggab Abdelkader de Relizane, a ajouté M. Amokrane. (APS)