installation des autorités intérimaires : 4 organisations félicitent les Maliens

L'Union européenne (UE), l'Union africaine (UA), les Nations unies et la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CÉDÉAO) ont félicité, hier, les parties signataires de l'Accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d'Alger, pour «l’installation effective» des autorités intérimaires à Kidal, à Ménaka et à Gao. «L'Union africaine (UA), les Nations unies, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CÉDÉAO) et l'Union européenne (UE), en leur qualité de membres de l'équipe de médiation appuyant la mise en œuvre de l'Accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d'Alger, félicitent les parties signataires pour l’installation effective des autorités intérimaires à Kidal, le 28 février, et à Ménaka et Gao, le 2 mars», ont-elles écrit dans une déclaration conjointe. Les quatre organisations partenaires ont encouragé, à ce titre, les parties signataires de l'accord à «poursuivre» et à «parachever» ce processus, les exhortant à «surmonter les difficultés» qui entravent la mise en place des autorités intérimaires dans les régions de Taoudéni et Tombouctou.