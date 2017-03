Situation au Moyen-Orient : À un carrefour crucial

La situation au Moyen-Orient se trouve «à nouveau à un carrefour crucial», dans un contexte d’«instabilité croissante et d'espoir de paix», a déclaré hier le chef de la diplomatie chinoise, Wang Yi. «La situation au Moyen-Orient doit avancer dans la bonne direction», a souligné M. Wang, cité par l'agence de presse Chine nouvelle. «Pour ce faire, les pays concernés doivent s'en tenir au consensus international sur la lutte contre le terrorisme et adhérer à l'objectif correct du règlement politique des sujets brûlants et installer l'ONU à la place du conducteur dans le processus de paix au Moyen-Orient», a-t-il indiqué.

Le ministre chinois a estimé que l'accord nucléaire iranien était un bon exemple du règlement des différends par les moyens politiques et diplomatiques, appelant les parties concernées à respecter leurs engagements, à remplir leurs obligations et à mettre en œuvre, de manière efficace, cet accord, conclu entre Téhéran et les groupe 5+1 (États-Unis, Chine, Russie, Grande-Bretagne, France et l'Allemagne). Concernant la cause palestinienne, il a affirmé que ce sujet était «une plaie ouverte au Moyen-Orient». «La paix peut être reportée, mais la justice ne peut pas être rejetée», a indiqué le haut diplomate chinois. La communauté internationale a appelé dans différents forums à définir les mesures à prendre pour amener les autorités israélienne à mettre un terme à leur occupation, à travers le respect des différentes résolutions onusiennes.(APS)