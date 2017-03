Ligue arabe : Contre un déplacement d’ambassades à El-Qods

Le ministre des Affaires maghrébines, de l'Union africaine et de la Ligue des États arabes, Abdelkader Messahel, s'est entretenu, mardi au Caire, avec le ministre égyptien des Affaires étrangères, Sameh Choukri.

«Nous avons évoqué l'ensemble des questions arabes, ainsi que les défis auxquels est confrontée la nation arabe et les moyens de renforcer la coopération en soutien aux mécanismes de la Ligue arabe», a déclaré M. Choukri, au terme de cet entretien avec M. Messahel, en marge des travaux de la 147e session du Conseil des ministres des Affaires étrangères des États membres de la Ligue arabe, présidée par l'Algérie.

Les discussions ont porté également sur l'action des deux pays au sein de l'Union africaine (UA), la crise libyenne, le fléau du terrorisme, ainsi que les relations bilatérales algéro-égyptiennes et leur apport au traitement de toutes ces questions. Le chef de la diplomatie égyptienne a fait état en outre de contacts permanents entre l'Algérie et l'Égypte au service de l'intérêt arabe commun. Concernant le mandat de l'Algérie à la tête du Conseil ministériel de la Ligue arabe, M. Choukri a exprimé le vœu de voir cette présidence contribuer au renforcement de la coopération et de la solidarité arabe en cette importante conjoncture et avant le prochain sommet arabe. La présidence du Conseil ministériel de la Ligue arabe est passée à l'Algérie qui l'assurera jusqu'à septembre prochain

Les ministres des Affaires étrangères de la Ligue arabe ont adopté, mardi au Caire, une résolution contre le déplacement des missions diplomatiques à El-Qods, après la promesse du Président américain Donald Trump de déplacer l'ambassade américaine de Tel-Aviv à El- Qods. Israël a occupé la Cisjordanie et El-Qods-Est en 1967, avant d'annexer El-Qods-Est. Cette occupation est illégale aux yeux de la communauté internationale. «Pour la Ligue arabe, tout établissement d'une mission diplomatique à El-Qods ou tout transfert d'ambassade dans cette ville est une atteinte flagrante aux droits du peuple palestinien et de tous les musulmans et des chrétiens», indique le texte. Une telle mesure serait «une grave violation du droit international et de la quatrième Convention de Genève, ainsi que des résolutions du Conseil de sécurité», a-t-il précisé.

Le texte, qui ne mentionne pas explicitement Donald Trump ou les États-Unis, a été adopté

à l'unanimité par les représentants des 22 membres de la Ligue. (APS)