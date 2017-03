Cyclisme, Paris-Nice (2e étape) : Victoire au sprint de l'Italien, Sonny Colbrelli

L'Italien Sonny Colbrelli (Bahrain Merida) a remporté au sprint la deuxième étape du Paris-Nice 2017, disputée lundi sur une distance de 195 km entre Rechefort en Yvelines et Amilly. Colbrelli a devancé au sprint massif John Degenkolb (Trekk) et Arnaud Démare (FDJ). Les favoris de Paris-Nice 2017, à l'image de Greipel et Kristoff, qui terminent respectivement 8e et 9e, n'ont pas réussi à suivre le rythme imposé par le vainqueur. Au classement général, c'est le Français, Arnaud Demare (FDJ) qui porte le maillot jaune de leader, devant son compatriote, Julian Alaphilippe (Quik-Step), et le Belge Philippe Gilbert. La 3e étape de Paris-Nice, prévue mardi, se disputera entre Chabli et Chalons sur Saône, sur une distance de 190 km.