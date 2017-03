Basket-ball Mondial-2017 FIBA U19, Kaba Kante (entraîneur du Mali) : "Notre participation aura un impact positif sur le basket malien"

L'entraîneur de la sélection malienne de basket-ball, U19 garçons, Kaba Kante, a estimé que la participation de son équipe au Mondial-2017 de la catégorie en Egypte, aura un "impact positif" sur le basket masculin au Mali. "Je pense que cette deuxième participation du Mali à la Coupe du Monde U19 FIBA aura un impact positif sur le basket-ball masculin au pays. Cela permettra à ces jeunes joueurs d'acquérir plus d'expérience et ainsi se préparer pour l'équipe nationale senior", a déclaré le coach malien au site de la Fédération internationale de la discipline (FIBA.com). "Le Mali ne se rendra pas au Caire avec l'ambition de gagner le titre, mais avec la volonté de vouloir surprendre", ajoute Kaba Kante, qui a mené le Mali vers la troisième place au Championnat d'Afrique U18 FIBA 2016, synonyme de qualification pour le Mondial prévu cet été en Egypte. Le Mali est devenu une des meilleures nations du continent dans les catégories jeunes. Les Maliens ont terminé sur le podium lors des quatre derniers championnats d'Afrique U16 FIBA, et ont accédé aux demi-finales du championnat d'Afrique U18 FIBA lors de sept des neuf dernières éditions. "En 2007, le Mali avait fini vers le fond du classement. Dix ans plus tard, nous sommes de retour à l'échelon mondial et nous devons montrer que le basket-ball malien a beaucoup progressé depuis", souligne Kante. Au Mondial-2017 FIBA U19, le Mali a été versé dans le Groupe C, avec le Canada, le Japon et l'Espagne. "C'est un groupe difficile et aucune des quatre équipes n'est là par hasard. Mais nous nous battrons pour mieux réussir cette fois", conclut le coach malien.