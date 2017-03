Olympiakos (Grèce) : Paulo Bento limogé

L'entraîneur portugais de l'Olympiakos, Paulo Bento, a été démis de ses fonctions par le club actuellement en tête du championnat de Grèce de football. Cette décision fait suite à la défaite du club (2-0) face au PAOK Salonique dimanche en championnat, la troisième consécutive pour le leader qui possède encore 5 points d'avance sur Salonique. Vasilis Vouzas, 51 ans, en charge des moins de 20 ans, a été chargé pour assurer l'intérim. En trois saisons et 85 matchs, il n'a enregistré que deux défaites avec ses jeunes joueurs. Bento ne sera resté que sept mois à son poste alors que l'Olympiakos a été écarté très vite de la Ligue des champions mais s'est qualifié il y a une dizaine de jours pour les 1/8es de finale de l'Europa League. Olympiakos n'avait pas perdu trois fois de suite en championnat depuis 1996 et ne s'était pas incliné sans marquer un but à trois reprises depuis 1985. Plus tôt dans la saison, le Portugais Marco Silva et l'Espagnol Victor Sanchez avaient également été limogés.

PUBLIE LE : 09-03-2017 | 0:00