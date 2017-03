Angleterre : Ibrahimovic et Mings devant la commission de discipline

Le Suédois Zlatan Ibrahimovic et le Britanique Tyrone Mings ont été convoqués par la commission de discipline de la Fédération anglaise de football (FA) pour des "gestes violents" lors du match de Premier League entre Manchester United et Bornemouth samedi à Old Trafford, a annoncé la FA dans un communiqué, lundi. Le défenseur, Tyrone Mings, devra s'expliquer après avoir apparemment volontairement marché sur la tête d'Ibrahimovic lorsqu'il a enjambé l'attaquant suédois, alors à terre, en fin de première période d'une rencontre s'étant soldée par un nul (1-1). Ibrahimovic est lui convoqué pour s'être fait justice lui-même en infligeant un violent coup de coude sur Mings quelques instants plus tard dans un duel aérien. "Les joueurs sont impliqués dans deux incidents séparés intervenus autour de la 44e minute, qui ont échappé à la sagacité des arbitres sur l'instant, mais captés par la vidéo", précise la FA dans son communiqué.