Palerme : Paul Baccaglini, nouveau président

L'homme d'affaires italo-américain, Paul Baccaglini, est le nouveau président de Palerme, a annoncé lundi le club de Serie A dans un communiqué. La formation sicilienne a précisé que l'opération porte "sur 100% des actions" et qu'elle devrait être "définitivement conclue" au plus tard "le 30 avril". Paul Baccaglini est né aux Etats-Unis, selon le communiqué, d'un père américain et d'une mère italienne. Il a fini ses études en Italie, où il a travaillé dans le domaine des médias, notamment pour l'émission de télévision Le Iene (Les hyènes), très connue en Italie. Baccaglini s'est par la suite tourné vers le monde des finances et a co-fondé le fonds d'investissement INTEGRITAS Capital. L'actuel président de Palerme, Maurizio Zamparini, avait annoncé lundi dernier sa démission. Entraîné par Diego Lopez, son 4e technicien cette saison, Palerme occupe actuellement une inconfortable 18e place en Serie A, avec sept points de retard sur le premier non-relégable, après 27 journées. Réputé pour être un grand consommateur d'entraîneurs, Zamparini en avait usé 28 depuis son arrivée en Sicile en 2002.