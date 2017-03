Portugal, Belenenses : Hassan Yebda incertain contre Benfica

L'ancien international algérien de Belenenses Hassan Yebda, victime d'une blessure musculaire, est incertain pour le match en déplacement face à Benfica lundi prochain, en clôture de la 25e journée du championnat portugais de football, rapporte le quotidien sportif A Bola lundi. Yebda (32 ans) a dû quitter ses coéquipiers dimanche au bout de huit minutes de jeu lors de la victoire à domicile face à Chaves (2-1) dans le cadre de la 24e journée. Le joueur algérien, qui a enchaîné par l'occasion sa huitième titularisation de rang avec Belenenses, devrait rater le rendez-vous face à son ancienne formation de Benfica ou il avait évolué lors de la saison 2008-2009 avant d'être prêté à Portsmouth (Angleterre).Yebda avait rejoint Belenenses l'été dernier en provenance d'Al-Fujairah (Div. 1 émiratie). Le joueur formé à Auxerre (France), a évolué aussi dans les championnats italien et espagnol, au sein de Naples et Grenade.

Il n'a plus été convoqué en sélection algérienne, où il compte 26 sélections (2 buts), depuis le Mondial-2014 au Brésil.