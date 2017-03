Athlétisme, 8e regroupement national militaire (dames) : 200 participantes au rendez-vous

Quelque 200 femmes issues des différentes Régions, Ecoles et Commandements militaires et des athlètes civils ont participé à la 8e édition du regroupement national militaire féminin d'athlétisme qui s'est déroulée mardi au Centre de regroupement et de préparation des équipes sportives militaires (CRPESM) à Ben Aknoun (Alger). Plusieurs athlètes représentant la direction des œuvres universitaires, la Direction générale de l'Administration pénitentiaire et de la réinsertion ainsi que la Direction des Douanes ont également pris part à ce rendez-vous sportif dans six spécialités: 60m, 800m, 1500m, 4x100m, lancer du poids, saut en longueur ainsi que le football. "Nous œuvrons pour encourager la femme à pratiquer le sport à tous les niveaux et lui donner l'occasion de prouver qu'elle est capable de donner des satisfactions", a dit le chef de service des sports militaires à l'état-major de l'Armée nationale populaire, le général Omar Kriche, dans son allocution d'ouverture.

L'ancienne championne olympique algérienne du 1500m, Nouria Benida Merrah, a symboliquement donné le coup d'envoi de cette compétition en présence de l'ex-spécialiste du triple saut, Baya Rahouli. "C'est une bonne chose de voir ce nombre important de sportives. Je souhaite que la femme algérienne s'illustre lors des futures grandes compétitions militaires", a déclaré Rahouli à l'APS. Les organisateurs ont honoré à cette occasion les athlètes handisports Daouia Soualmia, Maamar Souad et Nadjia Agha.

En football, l'équipe de l'Ecole nationale de la santé militaire (1re Région) a disposé de la formation de la Direction des œuvres universitaires d'Alger (1-0).