Ligue Deux (24e journée) : Les favoris en péril

Le derby de la Metidja constitue sans nul doute l’affiche de la 24e journée du championnat de Ligue Deux, prévue ce week-end. La confrontation WAB -USMB, véritable choc des extrêmes, s’annonce passionnante. Le Widad de Boufarik, dans une position, pour le moins délicate, veut profiter de cette rencontre au sommet pour provoquer le déclic. De son côté, la formation de Blida, qui commence à retrouver son équilibre, veut les trois points de la rencontre pour rester en contact du leader. Par ailleurs, cette manche s’annonce difficile pour les occupants du podium. A commencer par le leader. En effet, le Paradou Athletic Club sera en appel à Oran où l’attend de pied ferme l’équipe de l’ASMO qui ne veut toujours pas baisser les bras. Pour sa part, la JSM Bejaia, qui connaît une certaine instabilité dans les résultats, se rendra à Bordj Bou-Arreridj. Face à un adversaire coriace, la formation des Criquets, les poulains du coach Ifticen devront faire preuve de beaucoup de volonté et de concentration pour espérer tirer leur épingle du jeu. Par ailleurs, les formations de Saida et Skikda, qui pointent aussi au pied du podium auront à effectuer de périlleux déplacements. Le MCS se rendra chez son voisin à Mascara. Un match pas facile à négocier face à une équipe du Ghali, qui réalise une phase retour remarquable. La JSMS ira, de son côté, croiser le fer avec l’ASO Chlef. Les protégés du technicien français Gomez doivent sortir le meilleur d’eux- mêmes face à un adversaire qui n’a pas non plus dit son dernier mot dans ce championnat. Quant à lui, l’US Biskra sera l’hôte de la lanterne rouge. Face à une modeste formation du RCA, la formation des Zibans dispose d’une bonne opportunité pour revenir dans la course. Une rencontre qui se déroulera à huis clos. Dans le bas du tableau, l’ASK accueille le CRB Ain Fekroun. Deux équipes dans une situation difficile. Malheur au vaincu.

R. M.



Programme de la journée:

ABS - MCEE

ASK - CRBAF

ASO – JSMS

CABBA - JSMB

GCM - MCS

ASMO - PAC

WAB - USMB

USB - RCA (huis clos)