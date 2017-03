EN A' : Les locaux se neutralisent

L'équipe Nationale A' a conclu son stage de quarante-huit heures par un match amical face au NAHD à Sidi-Moussa. Les deux équipes se sont quittées au final sur un score nul de zéro partout.

Le DTN Toufik Korichi, qui assure l'intérim en attendant la nomination d'un nouvel entraîneur, la FAF ayant lancé un appel à candidature il y a un peu plus d'un mois maintenant, a fait tourner son effectif de sorte à donner du temps de jeu à tous les joueurs convoqués. Ainsi, seul le gardien de but de l'USMH, Zeghba, est resté sur le banc après un saignement au nez avant le coup d'envoi du match.

A ce propos, le jeune gardien devra se faire opérer prochainement du nez sur conseil du staff médical de l'EN, dans la mesure où ce problème semble être récurrent chez lui. A signaler aussi que l'attaquant Mohamed Amine Hamia a dû céder sa place dès la première mi-temps, suite à une blessure dont on ignore le degré de gravité. L'on attend, du coup, le retour du meilleur buteur du championnat de la Ligue 1 en club pour en savoir davantage sur la nature de sa blessure.

Voici par ailleurs les joueurs qui ont pris part à la rencontre d’application de ce mardi : Rahmani (Litim 46’), Ziti (Redouani 55’), Keniche, Madani (Ferhani 46’), Bedrane (Benyahia 55’), Chita (Benguit 44’), Merbah, Mansouri (Bourdim 46’), Meziane (Abid 55’), Djahnit, Hamia (Amokrane 44’). Toufik Korichi devrait profiter de la trêve qu'observera le championnat national prochainement pour organiser un second stage, comme il l'avait confié récemment autour de lui. Korichi souhaite en effet faire appel à un autre groupe de joueurs pour les voir à l'œuvre avant d'arrêter la liste des joueurs qui seront concernés par la double confrontation amicale face au Soudan les 25 et 28 mars prochains.

Amar B.