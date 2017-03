Dans la lucarne : Les grands dans leurs «petits souliers »

Le football est devenu une œuvre très compliquée, eu égard à la multiplicité de matches. Les joueurs sont ainsi soumis à un rythme endiablé, où le physique est exigé et surtout très sollicité. Il est clair que dans cette configuration, il n’y a que les grands clubs qui peuvent résister face à l’adversité. C’est pour cette raison que ces clubs, considérés comme le must sur le plan mondial, ne peuvent être battus ou pris de court. Là, il faut mettre en exergue leur organisation qui dépasse celle des autres, mais aussi qu’ils sont au top sur le plan financier. Ils sont au-devant de la scène sur ce plan. On peut même les considérer comme les mieux lotis parmi les clubs sur le plan européen et même planétaire. Il est clair que la Liga espagnole est parmi les grands championnats du globe, même si ce sont deux ou trois clubs qui imposent leur diktat aux autres. De nos jours, il y a lieu de mettre en exergue le fait que l’argent a son importance pour faire fonctionner comme du papier à musique un club donné, surtout s’il veut jouer les premiers rôles dans le gotha des grands clubs ainsi classés. Des équipes comme le Barça, le Real Madrid, l’Atlético Madrid, la Juventus, Chelsea, Bayern, Dortmund, Arsenal, Manchester City et United, Paris St Germain, Monaco… sont très cotés auprès des spécialistes, qui savent séparer le bon grain de l’ivraie. Ces clubs sont toujours présents dans les compétitions majeures, notamment celles de la Ligue des champions ou l’UEFA, même s’ils n’atteignent pas les demi ou la finale, ils sont au moins en huitièmes de finale. Ce sont des assidus qui trustent, faut-il le rappeler, les titres à l’échelle européenne. Ce sont donc des valeurs sûres, comme l’on a tendance à le dire, avec une certaine régularité. Cela a même poussé certains à affirmer que c’est une logique quasi implacable de retrouver ces mêmes équipes au-devant de la scène du « vieux continent ». C’est ce qui a fait dire à certains observateurs qu’il est temps aujourd’hui de provoquer le changement. D’où leur souhait de voir de nouvelles équipes se frayer le chemin parmi les ténors, ceux qu’on a tendance à voir le plus souvent dans le « carré d’as ». Des habitudes tellement répétitives qu’on aimerait bien voir arriver de nouveaux postulants pour nous faire sortir de la routine et du déjà-vu. Il faut dire que le vent du renouveau a commencé à souffler de Paris avec le club phare de la capitale. Celui-ci, contrairement aux années précédentes, avait tout simplement « balayé » d’un coup de revers un Barça qui se croyait hors d’atteinte par rapport au football français. Les Catalans, comme on l’avait constaté, ont toujours pris un malin plaisir à se défaire des représentants du « coq français ». Cette fois-ci, comme toute la planète l’avait vu, au Parc des Princes, les Parisiens ont donné une leçon de football aux camarades de Piqué, toujours « grincheux ». Un 4 à 0 que même le grand Real n’avait pas réussi à infliger aux Catalans. Cela atteste, d’une manière irréfutable, que quelque chose a évolué dans le milieu du football, redevenu, à son corps défendant, une affaire de « gros sous ». C’est vrai que le changement n’est pas encore proche, mais on peut dire qu’il a réussi à mettre ses jalons pour qu’il soit effectif dans les années les plus proches. Il ne s’agit pas d’une simple constatation, mais d’une réalité qui ne va pas tarder à relever du domaine du réel et que les éminents spécialistes du football mondial et surtout européen ne pourront avaliser que comme une suite logique du développement du football. C’est ainsi que les favoris d’hier risquent d’en pâtir face à la poussée de nouveaux arrivants plus ambitieux que jamais. Ainsi va le progrès du sport, et plus particulièrement le football.

Hamid Gharbi