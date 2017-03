Naples : Fresque murale à la gloire de Maradona

L'équipe de Naples (Serie A de football) vient de se parer d'une imposante fresque murale à la gloire de son champion de toujours, le légendaire N.10 argentin Diego Maradona, pour fêter son 30e anniversaire du premier championnat d'Italie remporté par son club en 1987, et où évolue aujourd'hui l'international algérien Faouzi Ghoulam. Réalisée par l'artiste napolitain Jorit Agoch, la fresque orne l'une des extrémités d'une grande barre d'immeubles de San Giovanni Teduccio, un quartier difficile surnommé le "Bronx" de Naples. Un immense Maradona au regard fier et à la barbe poivre et sel toise désormais la ville qui l'adule depuis que l'attaquant argentin a porté son club au sommet lors de son passage entre 1984 et 1991. "Quand Maradona est arrivé à Naples, j'avais 16 ans. Je l'ai suivi dans tous les stades d'Italie. J'ai toujours été un ultra de Naples et je suis très content qu'il soit ici avec nous", a déclaré à l'AFP Mario, un résident du quartier âgé de 49 ans. "Selon moi, il a été le plus grand joueur de l'histoire ».