Arsenal : Arsène Wenger accablé par la presse anglaise

Les médias anglais se sont montrés très critiques envers l'entraîneur français d'Arsenal Arsène Wenger après l'élimination des "Gunners" par le Bayern Munich mardi soir en 8es de finale de la Ligue des champions d'Europe de football (5-1 à l'aller, 5-1 au retour). "Wenger out" (Wenger dégage), trois journaux (Metro, The i news et The Sun) ont utilisé cette formule en Une de leurs pages sports au lendemain de la nouvelle défaite d'Arsenal contre le Bayern Munich en Ligue des champions (5-1). Les Anglais s'appuient sur la polysémie du mot "out" signifiant à la fois "dehors" ou "éliminé" pour expliquer que cette sortie de route contre le champion d'Allemagne pourrait bien sceller le destin d'Arsène Wenger, en fin de contrat en juin prochain. The Times a choisi de mettre l'emphase sur le score de ce huitième de finale, 10-2 en faveur des Bavarois, avec en sous-titre "Wenger est au plus bas". L'idée de profondeur est également présente dans The Guardian avec ce titre: "L'humiliation d'Arsenal laisse Wenger face aux abysses". Seul le Mirror a décidé de ne pas mentionner l'entraîneur français dans sa une. Il aborde plutôt le cas d'Alexis Sanchez (voir plus bas) et inscrit sur sa page "Risée de tous" tout en précisant en sous-titre qu'il s'agit bien d'une humiliation. Loin d'épargner Arsène Wenger, le Mirror estime que sa position est "intenable" désormais. Les déclarations d'après-match de Wenger ont également interpellé. Les médias reconnaissent que le rouge infligé à Laurent Koscielny était discutable, mais il ne justifie pas à lui seul la déroute de toute une équipe.