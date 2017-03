Ligue1 (23e journée) : Le leader en péril à Batna

Cette 23e journée se poursuivra normalement, en dépit du fait qu’elle sera tronquée de deux rencontres. Il s’agit, en effet, de JSK-USMA et de MCA-MOB reportées en raison de leur participation aux compétitions africaines. La LFP aurait déjà pris la décision d’arrêter le championnat en faisant jouer les matches en retard. C’est ainsi que le leader, l’ESS, aura à faire un déplacement assez difficile, à Batna, pour y rencontrer le team local. Certes, cette empoignade se jouera à huis clos, mais elle ne sera nullement une simple formalité. Les Sétifiens, le moins que l’on puisse dire, n’auront pas la partie belle. Les Batnéens, qui luttent pour assurer leur survie, vont tout faire pour l’emporter et se donner un peu de répit. Ce sera une joute des plus serrées.

Au stade Imam-Lyes, l’O. Médéa, qui est sur deux défaites consécutives face à l’USMA et au NAHD, fera tout pour se réveiller et surtout bien réagir devant l’autre mal-classé, le DRBT. Les Tadjenanetis, qui ont infligé une douloureuse défaite aux Harrachis, respirent mieux, mais ils veulent se donner les moyens pour se tirer d’affaire. Cela passe par un bon résultat demain à Médéa, une équipe quelque peu en perte de vitesse et ce, depuis le départ de son fer de lance, Hamia.

Ceci dit, les visiteurs ne seront pas une quantité négligeable.

A Relizane, le RCR, a été sévèrement battu par une équipe de l’ESS assez chanceuse, elle qui était menée dans le premier half suite à un but de Zidane. En seconde mi-temps, une bonne brochette de fautes individuelles en laissant surtout les Sétifiens jouer à leur guise a été fatale aux poulains de Moaz Bouakkaz.

En accueillant le CSC d’Amrani, les locaux n’ont qu’à bien se tenir. S’ils ne font pas attention, ils peuvent déchanter. Car les Constantinois sont enhardis par leur excellente prestation devant le CRB qui a été ponctuée par une superbe victoire sur la troupe à Badou Zaki. Il est certain que le moindre faux-pas sera préjudiciable pour les perdants. Avantage, malgré tout, aux équipes qui reçoivent.

H. G.



Vendredi 10 et Samedi 11 Mars 2017



Rencontre journées Catégorie Horaires Lieu Obs.



JSK - USMA ----- Séniors --- ---- Reportée à une date ultérieure

Réserves ---

OM - DRBT Vendredi 10 Mars Séniors 16H00 Stade Imam-Lyes (Médéa) Retransmission ENTV

Réserves 11H00 Stade SI-HAMDANE (Médéa)

RCR - CSC Vendredi 10 Mars Séniors 16H00 Stade Zougari-Tahar (Relizane) Retransmission ENTV

Réserves 11H00

USMBA - CRB Samedi 11 Mars Séniors 16H00 Stade 24-Février 1956 (Bel Abbes) Retransmission ENTV

Réserves 13H00

NAHD - MCO Samedi 11 Mars Séniors 16H00 Stade 20-Août 55 (Alger) Retransmission ENTV

Réserves 13H00

CAB - ESS Vendredi 10 Mars Séniors 15H00 Stade Sefouhi (Batna) Huis clos

Réserves 11H00

USMH - JSS Samedi 11 Mars Séniors 15H00 Stade du 1er-Novembre (El Harrach)

Réserves 11H00

MCA - MOB ---- Séniors --- ---- Reportée à une date ultérieure