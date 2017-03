Coupe de la CAF (16es de finale), Demain, 20h45, au stade 5-Juillet, MCA-FC Renaissance : pour une marge sécurisante

Le représentant algérien, le MC Alger, en coupe de la CAF, affrontera, demain vendredi, à 20h45, la formation congolaise du FC Renaissance. Ce sera un match très difficile, car cet ensemble congolais pratique un très beau football.

D’ailleurs, à leur arrivée à l’àéroport d’Alger, mardi dernier, tous les membres de la délégation ont affirmé que cette rencontre ne sera pas facile, et qu’ils ne sont pas venus en victime expiatoire. Bien au contraire, ils comptent faire un bon résultat afin de jouer la manche retour en toute quiétude. Toutefois, les Mouloudéens, qui ont réussi une très bonne prestation devant l’USMA, dans le derby algérois, ont oublié leur défaite face à l’ESS. Ils ont repris leur préparation, à l’école supérieure de l’hôtellerie d’Aïn Benian, et sont très motivés pour dépasser la manche aller de cette compétition avec brio. C'est-à-dire obtenir un très bon résultat avant le match retour dans une semaine à Kinshasa.

Il faut dire que Mouassa qui avait empêché Mokdad de s’entraîner, risque d’être en butte au manque de certains titulaires, à l’image de Bouguèche, Nekkache, Karaoui, Seguer, Demou… incertains.

En dépit de cela, Mouassa et son groupe sont très sereins pour faire un résultat assez sécurisant afin de ne pas le regretter dans une semaine. Il faut dire que les camarades de Chaouchi ont réussi au tour précédent à se débarrasser de la formation de Bechem du Ghana, avec un bon résultat. Le président du MCA, Omar Ghrib, a affirmé que cette

« équipe, on ne la connaît pas. On essayera de faire un très bon résultat en étant plus efficace. La réussite viendra avec l’aide de Dieu. Toutefois, on reste optimiste. On fera tout pour passer ce tour. Ce sera notre objectif. »

Les Mouloudéens devront, malgré tout, faire très attention à cette équipe du Congo qui joue bien au ballon et qui possède de très bonnes individualités. Mouassa compte aligner un ensemble assez compétitif pour ne pas passer à côté de cette sortie africaine. Cette empoignade sera arbitrée par le Libérien Montgomry. Il y a lieu de préciser que la manche retour aura lieu à Kinshasa dans une semaine. Le départ des Algérois est fixé pour le 15 mars.

Hamid G.