Message de condoléances de M. Bensalah à la famille du défunt Abderrahmane Hadj Salah : Un grand moudjahid et un éminent érudit

Le président du Conseil de la nation, Abdelkader Bensalah, a adressé un message de condoléances à la famille du moudjahid Abderrahmane Hadj Salah, décédé dimanche à l'âge de 90 ans, dans lequel il a souligné que le défunt «continuera à briller comme un astre dans le ciel de l'Algérie». Le défunt, qui «s'est dévoué à la défense de la langue, de la culture et de la civilisation arabes, continuera à briller comme un astre dans le ciel de l'Algérie qui a enfanté des savants de la trempe du défunt» a écrit le président de la Chambre Haute du Parlement. Et d'ajouter que le défunt «éminent spécialiste en linguistique était convaincu, par son expérience scientifique et son apport remarquable, que la langue et la pensée ouvrent les horizons». Le président du Conseil de la nation a présenté à la famille du défunt, «ses condoléances les plus sincères», priant Dieu le Tout-Puissant de les assister en cette épreuve «et d'accueillir le défunt dans Son vaste paradis».