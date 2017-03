Lutte contre la violence en milieu scolaire : Mme Benghebrit présente sa stratégie sectorielle

La ministre de l’Éducation nationale, Mme Nouria Benghebrit, a indiqué, hier, que l’objectif de la stratégie sectorielle de prévention et de lutte contre la violence en milieu scolaire est d’aller vers la construction d’un climat scolaire propice aux apprentissages. «Un climat scolaire favorable est nécessaire aux élèves, pour qu’ils puissent apprendre, aux enseignants, pour qu’ils puissent transmettre, aux responsables pour qu’ils puissent mettre en place une meilleure gestion, et aux parents, pour qu’ils puissent être rassurés», a-t-elle précisé, lors d’une rencontre organisée au siège du ministère et consacrée à la présentation de la stratégie de lutte contre la violence en milieu scolaire.

Mme Benghebrit a souligné, dans le même ordre d’idées, l’impératif de garantir dans tous les établissements scolaires, le respect de la règlementation, la sécurité des personnes et des biens, qui est indispensable au bon fonctionnement de l’institution scolaire et à la réussite des élèves. Selon la ministre, «la prévention et la lutte contre la violence est l’une des priorités que le ministère est déterminé à prendre en charge de manière globale et pérenne».

Elle a affirmé également que la fédération des efforts et la mise à profit l’intelligence collective des acteurs permet à l’institution éducative de jouer pleinement son rôle. La signature de la charte d’éthique du secteur, que la ministre espère rendre opérationnelle à l’échelle locale, est, selon elle, l’image de cette mutualisation des efforts au service des apprenants et pour une école «sereine et de qualité».

La présentation de la stratégie sectorielle de prévention et de lutte contre la violence en milieu scolaire, à laquelle sont associés tous les responsables des secteurs, des experts et spécialistes en la matière, des représentants d’autres secteurs partenaires, des responsables des organisations syndicales et associatives, avait pour objectif de dresser un état des lieux de la violence et les moyens de lutte et de prévention en milieu scolaire. Les données présentées dans le cadre de cette stratégie attestent de l’ampleur de ce phénomène, notamment dans le cycle moyen, puisque 52% des cas enregistrés en 2016, concernent les élèves de ce cycle d’éducation, suivi par le cycle primaire avec 35% et enfin le cycle secondaire avec seulement 13% des cas de violence enregistrés durant la même année, dont 75% des cas sont des violences d’ordre verbal.

Le ministère de l’Éducation nationale propose, dans sa stratégie, un modèle alternatif de lutte et de prévention, qui repose sur deux modes d’intervention, à savoir l’immédiat et l’action, différé et la prévention. Les modalités relèveront aussi bien des registres disciplinaires, socio-psychologiques que sécuritaires. Des éléments de solution à la fois pédagogiques, éducatifs, règlementaires et socioculturels, impliquant une coordination intersectorielle (solidarité, communication, affaires religieuses, santé, police, gendarmerie... ) agissant sur la multiplicité des lieux (classes, cours, école et proximité de l’école), actionnant des niveaux d’alerte, établissement d’un baromètre institutionnel dans ce domaine, reposant sur les appuis des partenaires sociaux constituant la communauté éducative. Le ministère de l’Éducation nationale a déjà initié une série d’actions en ce sens. De manière opérationnelle, la charte d’éthique du secteur de l’éducation avec les partenaires sociaux, un plan de formation illustré dans un guide méthodologique sur la médiation en milieu scolaire, une entrée des programmes par les valeurs, l’insertion de contenus pédagogiques sur l’éducation et la citoyenneté dans les manuels scolaires, et tant d’autres actions à portée éducative, pédagogique et socioculturelle au sein même de l’établissement scolaire.

Salima Ettouahria