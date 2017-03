Algérie - Maroc : Transport aérien et maritime au programme

Le renforcement de la coopération algéro-marocaine dans le domaine du transport aérien et maritime a été, hier, au centre d'un entretien entre le ministre des Travaux publics et des Transports, Boudjemaâ Talaï, et l'ambassadeur du Maroc en Algérie, Lahcen Abdelkhalek, qui lui a rendu une visite de courtoisie, ndique un communiqué du ministère. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du renforcement et du développement des relations bilatérales dans les domaines des Travaux publics et des Transports, ajoute la même source.

L'entretien s'est axé sur «les voies et moyens de consolider la coopération positive entre les deux pays dans le domaine du transport aérien et maritime», conclut le communiqué.