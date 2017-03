MDN : Identification des quatre terroristes mis hors d’état de nuire à Boumerdès

«Dans le cadre de la lutte antiterroriste, et suite à l'opération de qualité menée par des forces de l'Armée nationale populaire dans la ville de Dellys, wilaya de Boumerdès (1re Région militaire), ayant permis, le 6 mars 2017, de mettre hors d'état de nuire, quatre terroristes, dont 2 abattus et 2 capturés, et de récupérer 4 armes à feux et une quantité de munitions, il a été procédé à l’identification de ces criminels», note le MDN. Il s'agit de «L. Sid Ali alias Youcef Abou Abdessamed, ayant rallié les groupes terroristes en 2001, de K. Karim alias Kaakaa, ayant rejoint les groupes terroristes en 2008, de R. Abdeslam alias Abdelkader, ayant rejoint les groupes terroristes en 2011, et de T. Mustapha», précise la même source. «Cette opération de qualité vient consolider davantage la dynamique des résultats décisifs réalisés par nos forces et dénote leur ferme volonté à venir à bout des résidus du terrorisme dans notre pays», ajoute le communiqué.



Près de 10 quintaux de produits chimiques destinés à la fabrication d’explosifs découverts à Boumerdès et à Tizi Ouzou

«Des détachements de l'ANP ont découvert neuf quintaux et quatre-vingt-dix kilogrammes de produits chimiques servant dans la fabrication d'explosifs, enfouis dans des fûts en plastique à Chaâbet El-Ameur, wilaya de Boumerdès, et à Tizi Ouzou (1re Région militaire)», précise le MDN.

Par ailleurs, des détachements de l'ANP ont intercepté, à Tamanrasset (6e Région militaire), «19 contrebandiers, 2 véhicules tout-terrain, 6 motos et 3 marteaux-piqueurs». «Dans le cadre de la lutte contre l'immigration clandestine, des détachements de l'ANP et des éléments de la Gendarmerie nationale ont arrêté 14 immigrants clandestins de différentes nationalités à Adrar (3e Région militaire) et à Tlemcen (2e Région militaire)», ajoute la même source.