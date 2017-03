Yasmine Ammari : Un parcours atypique

Elle est belle, instruite et incroyablement talentueuse. Elle a du charisme, de la présence sur scène, et dans ses veines coule le sang de l’icône algérienne du 4e art, le grand Alloula.

C’est bien de la chanteuse et comédienne Yasmine Ammari dont il s’agit. Née à Oran le 17 juin 1985, Yasmine révèle son talent à son entourage familial dès l’âge de 3 ans. En 1991, âgée alors de 6 ans seulement, Yasmine fait sa première émission télévisée où elle chantera «Hamliyi» en duo avec son père, Bouzid Ammari, un auteur-compositeur. Cette apparition signera la naissance d’une étoile, d’une future star et lui ouvre grand les portes des médias. Ses chansons, «Targhit» «Y’a Khali»« Y’a Rais» «Manahajrouch Bladna», connaitront un grand succès, diffusées sur les antennes de la radio et de la télévision nationales. Elle n’avait pas encore bouclé ses 10 ans, qu’elle portait déjà à son actif deux albums.

Cette expérience précoce combinée à sa voix mûre et forte, son aisance à s’exprimer dans plusieurs langues révèlent un don inné. La musique de Yasmine porte la marque du Pop, RnB et le Jazz. Elle conjugue l’oriental et l’occidental. À l’âge de 14 ans elle s’inscrit à l’émission «Graines de Star», un programme d’une chaîne de télévision française dédié à la découverte de jeunes talents. Elle s’y distingue parmi plusieurs milliers de participants ; ce qui lui vaudra la deuxième place et une année après,Yasmine lanc son nouveau single «Koulouna Djazairyine» (Nous sommes tous des Algériens), une chanson qui véhicule un message de patriotisme et d’unité nationales à une période tragique de notre histoire, à savoir «la décennie noire».

Grâce à cette chanson, créant un buzz sans précédent aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays, Yasmine confirmera plus que jamais son talent d’artiste à part entière et se fraye un chemin vers la célébrité.

C’est ainsi qu’elle est désignée pour représenter l’Algérie dans le Festival international de la paix en Italie où elle sera repérer par deux prestigieuses maisons de disque, Sony et Universel, pour enregistrer et distribuer plusieurs chansons. Un contrat qui hélas n’aboutira pas à cause d’un désaccord sur certaines clauses proposées à l’artiste, expliquera son manager Mourad.

Elle a également été contactée par des producteurs en Espagne pour proposer sa voix dans des films d’Eurodisney. Après l’obtention du Bac, Yasmine concentre toute son énergie pour ses études universitaires, mais ceci ne lui fera pas abandonner sa carrière et sa passion pour la musique. En 2014, elle devient maman et décide de retourner à la scène algérienne et retrouver son public. Elle sort un album «Lyoum», du genre house, dans les deux langues : arabe et anglais. Ce dernier remporte le prix du meilleur album de l’année et le prix de la meilleure chanson par «The Algérien Music Awards». Toutefois, les talents de Yasmine ne s’arrêtent pas à la chanson. En 2015, la nièce du dramaturge, Abdelkader Alloula, débute une nouvelle carrière dans le cinéma.

Cette expérience additionnelle dans l’acting apportera beaucoup à sa carrière de chanteuse et contribuera à sa renommée. Durant la même année, Yasmine a eu l’honneur d’être choisie pour représenter artistiquement la candidature d’Oran pour les Jeux Méditerranéens de 2021. En 2016, Yasmine sort un album de variétés qui s’intitule « Baba », dont elle a composé elle-même les chansons en collaborant avec des musiciens qui ont imprégné ses œuvres de sonorités méditerranéennes très variées.

Amel Saher