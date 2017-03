Femmes Syndicalistes : Des militantes invisibles

Quelle doit être la place réelle des femmes dans les différentes organisations syndicales ? Occupent-elles des postes dans les structures lui permettant l’accès aux responsabilités ? Leur représentativité est-elle à la hauteur de leur présence dans le monde du travail ?

Au-delà des statistiques sur le nombre de travailleuses syndiquées, il y a celles des postes qu’occupent les femmes au sein de ces structures syndicales. Présidence et trésorerie sont la chasse gardée des hommes. Les postes décisionnels, même à l’intérieur des structures syndicales, sont majoritairement détenus par la gent masculine. Les syndicats gardent encore une culture patriarcale, ce sont les hommes qui les gèrent, qui y occupent les postes de représentation, qui prennent la parole… Pourtant, dans de nombreux secteurs, les femmes constituent la majorité des travailleurs. « Faire en sorte que les femmes soient représentées et aient de l’influence sur les instances de décision syndicales est fondamental», estime Mme Boutaoui Malika, secrétaire générale du syndicat national Badr-Banque.



Prés de 250.000 femmes affiliées à l’UGTA



Les femmes syndicalistes, affiliées à la centrale syndicale UGTA, affichent une certaine inquiétude par rapport à la représentativité féminine dans les rangs de l’Union des travailleurs algériens. Elles ambitionnent d’investir de manière conséquente les différentes structures de l’Union des travailleurs algériens actuellement

« l’apanage d’un environnement masculin pluriel», estime Mme Boutaoui, membre de l’union locale d’Alger. La syndicaliste révèle qu’elles sont près de 250.000 femmes affiliées à l’UGTA, « pourtant ces dernières ne figurent pas dans les hautes instances de l’Union des travailleurs, ni dans les autres organes internes de la centrale syndicale», a-t-elle précisé. Les femmes syndicalistes membres de l’union locale appellent à

« cesser de marginaliser l’énergie créatrice des femmes en renforçant leur représentativité syndicale et en encourageant les femmes ainsi que les jeunes à s’impliquer davantage dans la vie syndicale. L’union de wilaya femme compte lancer une grande campagne de « récupération du terrain syndical, visant à inciter les travailleuses à s’encadrer et venir grossir, de ce fait, les rangs des unions locales (UL)», a affirmé Mme Boutaoui. Cette responsable syndicale a fait également savoir que le comité de wilaya des femmes travailleuses et les commissions de femmes installées au niveau des UL travaillent de concert avec la commission de wilaya pour mener des campagnes au niveau des entreprises et des administrations en faveur de l’adhésion des femmes au sein de l’UGTA. Actuellement présentes à hauteur de 20% dans les structures de base de l’UGTA, cette «faible» représentativité est justifiée par une «démobilisation» induite par les années difficiles du terrorisme. Toutefois, aujourd’hui, les femmes «reviennent progressivement à l’activité syndicale, notre ambition est d’aller vers l’installation de la commission nationale des femmes travailleuses. Aujourd’hui, il y a une prise de conscience des femmes, elles savent qu’elles doivent se défendre Et elles le font a travers le canal du syndicat», estime Mme Boutaoui. « Syndiquer celles qui ne le sont pas : les plus jeunes, les plus précaires, les moins visibles, qui sont en majorité des femmes, voilà notre futur défi», conclut la syndicaliste, qui affirme qu’ « il y a également un besoin de formation et de vulgarisation sur les textes fondamentaux, au plan des droits des femmes. Des outils existent, mais ils sont méconnus, notamment les textes qui visent à éliminer toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, y compris dans le monde du travail. »





Au SNAPAP, rapprocher femmes et syndicat est un gage d’efficacité



Le Comité Femmes du SNAPAP (Syndicat national autonome des personnels de l’administration publique) symbolise un travail syndicaliste féminin, à la fois en prise avec la question des libertés syndicales et d’un travail sans concession sur les questions liées à la situation sociale des femmes. Ce comité s’inscrit dans le cadre d’une société algérienne qui, malgré les difficultés, continue de s’inventer des voies pour s’organiser hors du champ pré-établi. Le comité de femmes a été créé par le Snapap en 2002, lorsque ce syndicat autonome a adhéré à l’Internationale des services publics (ISP). Le comité s’est fixé pour but d’étendre et de faire respecter le travail syndicaliste au sein du comité femmes du SNAPAP. « C’est un combat qui nous permet de retrouver notre personnalité, très malmenée, sous le cumul des contraintes au foyer, au travail et dans le syndicat. L’accès aux postes de responsabilité syndicale par exemple reste très réduit pour les femmes. Pourtant, elles sont aussi en première ligne, et payent leur tribut», dira Lamia, syndicaliste du SNAPAP. Et d’ajouter: « Le comité national a donc décidé de faire de la syndicalisation des femmes l’une de ses priorités, afin d’intégrer les questions femmes dans l’activité quotidienne des syndicats et de permettre aux travailleuses d’y militer.» Des comités femmes ont été créés au niveau régional mais surtout local, c’est-à-dire dans chacune des 48 wilayas. L’intérêt de ces comités locaux est qu’ils sont ouverts aux non-adhérentes.

Leur rôle est comparable à celui d’une section syndicale. C’est par leur biais que le Snapap a réussi en quelques années à augmenter le nombre de syndiquées ; d’ailleurs, aujourd’hui, treize femmes y sont représentées au Bureau national des femmes travailleuses du syndicat. Outre les aspects revendicatifs, le comité met en œuvre des actions de formation pour les militantes. Le SNAPAP a ainsi organisé des séminaires régionaux et des formations ouvertes aux militantes femmes du Snapap, à différents niveaux, portant sur la violence contre les femmes, l’enfance et la violence, le harcèlement dans l’administration, la presse, la femme et le syndicalisme, la communication par et pour les femmes, la négociation, la médiation et l’arbitrage, la collecte d’informations et la conduite des projets, les textes de lois, les éléments pour l’analyse des conflits. Ces thèmes ont été élaborés sur la base d’un questionnaire des femmes portant sur le recensement des entraves, des atteintes et problèmes socioprofessionnels subis par les travailleuses. L’Algérienne, a participé à toutes les périodes cruciales de son pays. Pendant la colonisation, la femme algérienne a subi les pires humiliations. Aujourd’hui, ce que la Femme algérienne a obtenu, c’est grâce à sa patience et à ses propres efforts.

Farida Larbi