Femmes officiers de la Marine Marchande , Katia Krazem, lieutenant mécanicien 1re classe : la compétence règle d’or

Si vous la croisez dans la rue, vous diriez que cette jeune fille belle comme une fleur est plus préoccupée par la mode que par les études. Et, pourtant, Katia Krazem, après un brillant cursus à l’École nationale supérieure maritime de Bousmaïl, fait partie de ces femmes qui ont réussi à faire tomber un des derniers bastions réservés aux hommes.

Elle est officier de la marine marchande. Portrait.

La réussite de cette fille venue des monts du Djurdjura, elle l’a doit à son sérieux. Petites, les filles jouent à la poupée, elle était plus portée sur les voitures. Ce n’est pas pour autant que c’est un garçon manqué. À la question classique qu’on pose aux enfants, «que veux-tu devenir plus tard ?», elle répondait «je veux être pilote». Un rêve qu’elle portera comme un booster. Adolescente, elle commence à s’initier à la mécanique. La voiture de son père lui servira de «cobaye». Ses études, elle les mènera avec brio. En 2010, elle obtient son baccalauréat mathématiques avec une moyenne de 14,81. Elle fera partie des meilleurs lauréats du lycée Colonel Amirouche de Tizi Ouzou. Pour elle, les mathématiques sont beauté, esthétique de l’absolu, du zéro à l’infini. Tout le monde s’accorde à dire que Katia et les maths, c’est une équation lumineuse. Très cartésienne, elle veut s’inscrire à l’INI (Institut national d’informatique). Mais a note obtenue au bac ne lui permet pas d’y accéder. Elle lui permet, par ailleurs, de s’inscrire dans les plus prestigieux instituts. Quand on aime la mer, la mécanique et que l’oncle maternel est chef mécanicien sur un navire, il est très facile de choisir sa voie. Ce sera la mécanique navale, «cela va de soi», dit-elle. Son choix portera sur l’Institut de génie maritime d’Oran. Elle y passera 3 ans. Elle sort avec une licence en poche. Ce diplôme lui ouvre de nouveaux horizons. Son regard lorgne alors du côté de Bousmaïl. En 2013, elle s’inscrit au concours d’entrée à l’École nationale maritime de Bousmaïl. Ils sont 600 candidats. 60 seulement seront retenus, dont 6 filles. Elle figure sur la liste des reçus. Les filles ne sont pas nombreuses, mais elles ne sont pas les premières à avoir ce métier particulièrement masculin. Les pionnières sont aujourd’hui second capitaine, chef mécanicien. Elles sont respectées, car par leur compétences, leur engagement et leur dévouement à ce métier pas comme les autres, elles ont fait tomber les préjugés et ont permis à la gent féminine de s’imposer. Quelle a été la réaction de sa famille, et spécialement sa mère ? Ses parents ont toujours respecté ses choix et l’ont beaucoup soutenue. Cependant, dit-elle, «ma mère a commencé à avoir des réticences, lorsque j’ai commencé à travailler, et que mon absence durait très longtemps». Toujours parmi les dix premiers de la promotion, la première des filles, bien qu’elle refuse de se comparer aux filles, Katia a su relever le défi qu’elle s’était imposé. En 2015, son cursus terminé, elle est obligé de passer le brevet d’officier machine. Cela consiste en une période de 12 mois sur un navire. C’est universel, c’est ce diplôme certifié qui lui permet d’exercer le métier de mécanicien de navire. Katia dégage l’image d’une fille qui savait à quoi s’attendre en devenant marin. Pour elle, c’est quelque chose de normal, c’est comme choisir de devenir enseignante ou médecin. les préjugés, elle n’en a cure. Elle a cependant une petite pensée pour les pionnières. Elles ont du mérite, car elles ont sûrement souffert dans ce monde d’hommes. Aujourd’hui, dit-elle , le monde des marins a évolué. Les marins, ce ne sont plus ces hommes tatoués et un peu rustres. C’est vrai que c’est un monde où les femmes sont rares, mais un monde où tout le monde partage la même passion. Sur un navire, «on est marin avant tout, avec la passion de la mer chevillée au cœur». La responsabilité de tout un chacun est de mener à bien l’expédition maritime, avec une vision globale du navire et des équipes. Elle et son amie de toujours ne cessent de se répéter que sur un navire, «il n’y a pas d’hommes ou de femmes à bord : il n’y a que des marins». C’est une phrase très juste qui se vérifie chaque jour. Le métier choisi par Katia et par très peu de filles est connu pour apporter un équilibre. C’est très passionnant d’allier la technique à l’humain. À bord, l’équipage, c’est une grande famille, chacun fait partie d’un tout. Il y a deux principales perspectives d’évolution : chef mécanicien et commandant. C’est le deuxième qui l’intéresse davantage, pour l’aspect management d’équipe. Et si elle n’a pas pu réaliser son rêve de petite, à savoir piloter un avion, elle sera un jour aux commandes d’un navire. En attendant, son travail, dans la salle des machines, lui permet de découvrir d’autres contrées. Elle parle beaucoup de la fois où elle est partie aux États-Unis. Une belle expérience pour cette débutante dans le métier. Un mois en mer, loin de la famille sans moyen de communication, ça forge un caractère. Sans oublier ce mal de mer, qui vous prend quand les conditions météorologiques sont mauvaises. Mais cela permet de méditer, de dévorer des livres, d’animer sa page facebook, qu’elle a baptisé «Femme marin». Elle est en contact avec des femmes, qui ont choisi le même métier qu’elle, du monde entier. Le plus grand souvenir qu’elle garde, c’est cet Aïd-El-Adha célébré en haute mer. Les traditions de cette fête religieuses sont respectées à la lettre. Un mouton sacrifié, un repas partagé par toute l’équipage dans une ambiance familiale. Et, cerise sur le gâteau, le commandant de bord les avait autorisés à utiliser le téléphone pour appeler leur famille. Mais qu’en sera-t-il quand elle sera appelée à fonder une famille ? Sur ce point, il n’ y a aucune inquiétude. Son fiancé est lui aussi marin. Donc, il connaît bien cette passion. Néanmoins, elle nous confie qu’ils ont pris la résolution de ne jamais être sur le même navire. En cette journée où l’on fête tous les acquis de la femme algérienne, quel est le vœu le plus cher de Katia Krazem ? Son rêve est qu’un jour, on ne présentera plus la femme marin comme un être exceptionnelle. Certes , dit-elle, aujourd’hui, c’est peu courant, mais il va en s’amplifiant. Celles qui nous ont précédées ont connu la longue traversée. Nous avons notre place dans ce milieu très peu féminisé. En tout cas, une chose est sûre, celles qui viendront après trouveront un chemin bien balisé par celles qui ont su démontrer qu’elles ne manquaient ni de volonté ni d’imagination pour vivre la passion qu’elles ont pour la mer. Car, dans cet univers, la règle d’or, c’est la compétence.

Nora Chergui

Rigueur et vigilance, les impératifs du métier

L’officier de marine marchande assure des fonctions de responsabilité et d'encadrement à bord de tous les navires de commerce (transport de passagers ou de marchandises). Il peut être spécialisé (pont ou machine) ou polyvalent.

Il assure le pilotage du navire et l’encadrement de l’équipage. Il a la responsabilité de l’exploitation commerciale du bateau et veille à la sécurité des passagers ou du fret. La responsabilité des officiers est aussi engagée pour tout ce qui concerne les questions de pollution. Un navire de commerce en mer est une entreprise qui fonctionne 7 jours sur 7 dans un milieu souvent difficile. Totale disponibilité, rigueur et vigilance de tous les instants sont les impératifs de ce métier. À bord d’un navire, plusieurs officiers se partagent les fonctions d’encadrement et de commandement. À la tête de cet état-major : le capitaine ou commandant de bord. Seul maître à bord, il doit rendre compte à son armateur et à son assureur. Il est épaulé par le «second» capitaine et des chefs de quarts (pont ou machine). Tout officier commence sa carrière par un poste de chef de quart. Il existe des officiers de première classe et de seconde classe. Les horaires de travail sont irréguliers, le port de l’uniforme est fréquent. L’officier de la marine marchande vit en collectivité, le plus souvent éloigné de son domicile.

N. C.