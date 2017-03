Jumelage institutionnel Algérie – France - Espagne : renforcer les capacités de la Protection civile

L’Unité nationale d’instruction et d’intervention de la Protection civile, située à Dar El-Beida, a abrité hier la cérémonie de lancement officiel du jumelage institutionnel Algérie-France-Espagne, portant sur le renforcement des capacités des services de la Protection civile algérienne.

La cérémonie de jumelage portant «appui au renforcement des capacités des services de la Protection civile algérienne» s’est déroulée en présence du ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales, M. Nouredine Bedoui, de son homologue français, M. Bruno le Roux, du secrétaire d’État du ministère de l’Intérieur espagnol, M. Luis Aguilera Ruiz, et du chef de la délégation de l’UE en Algérie, M. John O’Rourke. Financé par l’Union européenne (UE) à hauteur de 1.500.000,00 euros et géré par le ministère du Commerce, à travers l’Unité de gestion du programme P3A (UGP3A), ce jumelage s’inscrit dans le cadre du programme d’appui à la mise en œuvre de l’Accord d’association entre l’Algérie et l’Union européenne (P3A) et participe au processus de renforcement et de modernisation de la Protection civile, service essentiel engagé par le ministère de l’Intérieur.

Il faut savoir que ce jumelage est mis en œuvre par la Direction générale de la Protection civile et un consortium européen, lequel consortium est constitué de la Direction générale de la Sécurité civile et de la Gestion des crises française, en qualité de leader, et, pour la partie espagnole, de la Direction générale de la Protection civile et des Urgences.

Lancé pour une durée de 24 mois, le jumelage devra permettre, d’une part, de favoriser la réalisation d’un objectif spécifique portant sur le renforcement des capacités de la Protection civile dans sa mission de sauvegarde des personnes, des biens et de l’environnement, et, d’autre part, la réalisation d’un objectif général portant sur le renforcement de la sécurité des populations par l’amélioration qualitative des prestations de la Protection civile.

Il convient de signaler également que la mise en œuvre de ce jumelage devrait permettre d’améliorer davantage la prévention des risques et de développer la culture du retour d’expérience dans le cycle de gestion des crises, de renforcer les capacités opérationnelles des équipes de la Protection civile, d’améliorer, par une formation adaptée, la compétence et la cohésion des équipes de la Protection civile, mais aussi de renforcer les compétences logistiques dans tous les domaines, en tenant compte des aspects environnementaux, lors de la réduction des désastres, a-t-on mis en exergue. On signale également que des audits et expertises guidés, des cycles de formation de haut niveau dispensés au profit des cadres supérieurs, ainsi que cinq visites d’études en France et en Espagne, sont prévus dans le cadre de ce jumelage. Aussi, il sera question de l’acquisition de savoir-faire technique spécifique et de la poursuite d’une démarche de maintien des acquis.

S’exprimant, lors de cette cérémonie de lancement du jumelage, le ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales, M. Nouredine Bedoui, a relevé que ce projet s’inscrit, en fait, dans le sillage de la dynamique visant le renforcement des capacités de la Protection civile et l’amélioration de ses interventions par rapport aux normes et standards internationaux.

Le ministre met en relief que «grâce à ce haut niveau de coopération, la Protection civile algérienne a confirmé, par son professionnalisme et son savoir-faire, toute sa notoriété tant au plan national qu’international», de même qu’il réaffirme, en cette occasion, l’engagement de l’Algérie de poursuivre le développement de sa coopération bilatérale et multilatérale dans le domaine de la Protection civile avec ses partenaires de l’UE.

Pour sa part, M. Bruno le Roux a souligné «l’excellence» du partenariat entre l’Algérie et la France. «Depuis cinq ans, sous l’impulsion de nos deux Chefs d’État, nous avons hissé nos relations à un niveau jamais atteint précédemment», a-t-il mis en avant, mettant en exergue le fait que l’Algérie demeure une «priorité pour l’Europe». Lors de son intervention, M. Le Roux a, notamment rappelé la solidarité de la France, lors des inondations de Bab El-Oued, en novembre 2001, et du séisme de Boumerdès, en mai 2003, de même que l’intervention des sapeurs-pompiers algériens pendant le mois d’août 2003, lors des opérations d’extinction des feus de forêt dans le sud de la France. Poursuivant ses propos, M. Le Roux notera également que l’Algérie est le premier pays du Maghreb à être associé au Mécanisme européens de Protection civile, «ce qui permettra de développer les échanges d’experts et de bonnes pratiques».

M. Le Roux soutient que «compte tenu de ses efforts, la Protection civile algérienne peut être reconnue aujourd’hui comme l’une des plus performantes dans la Méditerranée et dans le monde».

De son côté, le Directeur général de la Protection civile, M. Mustapha Lahbiri, a indiqué que ce jumelage permettra «un accès au mécanisme européen de la Protection civile, et exprime aussi la volonté commune d’une coopération pérenne».

Soraya Guemmouri

M. Bedoui s’entretient avec son homologue français

Une coopération porteuse d’amitié



Le ministre de l'Intérieur et des Collectivités locales, Nouredine Bedoui, s'est entretenu avec son homologue français, Bruno Le Roux. L'entretien a eu lieu au salon d'honneur de l'aéroport international Houari-Boumediene, peu après l'arrivée de M. Le Roux à Alger, en présence du Directeur général de la Sûreté nationale, le général major Abdelghani Hamel. La visite du ministre français de l'Intérieur devrait permettre aux deux parties de faire le point sur l'état de la coopération algéro-française, et les moyens de la développer davantage, notamment dans le domaine de la Protection civile.

M. Bruno Le Roux a plaidé pour la continuité d'une coopération bilatérale porteuse d'amitié et d'une vision sur l'avenir entre l'Algérie et la France. Dans une déclaration à la presse, à l'issue de son entretien avec le ministre de l'Intérieur et des Collectivités locales, Nouredine Bedoui, M. Le Roux, qui effectue sa première visite en Algérie en tant que ministre de l'Intérieur, a indiqué que les discussions ont permis de «faire le point sur le travail qui a été fait», dans le cadre de la coopération bilatérale, plaidant pour «la continuité d'une coopération porteuse d'amitié et d'une vision sur l'avenir».